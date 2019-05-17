Программы для iOS » Аудио, Звук » Голос » Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPod
Audio Memos Free - The Voice Recorder для iOS

Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPod

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (29.71 Мб) Скриншоты Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Ограничение на длину записи голосового сообщения тоже нет.

Качество речи можно регулировать. Все голосовые заметки можно загрузить с iPhone на персональный компьютер. Со своими прямыми обязанностями программа справляется просто отлично.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Audio Memos Free - The Voice Recorder
Audio Memos Free - The Voice Recorder
Audio Memos Free - The Voice Recorder
Audio Memos Free - The Voice Recorder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 385
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГолос - другое - Диктофоны
ТОП-сегодня раздела "Голос"
 

Discord 3.0.1 для iPhone, iPad

Бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат для геймеров. Приложение позволяет отправлять выбранным пользователям прямые личные сообщения, поддерживает

Skype 8.45 для iPhone

Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в

Adobe Voice 3.7.3 для iPad, iPhone

Adobe Voice - анимированное приложение, с помощью которого можно создавать и делиться с друзьями и знакомыми своеобразными и неповторимыми видеооткрытками

Google Mobile App 73.1 для iPhone, iPad, iPod

Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью

Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.5 для iPhone, iPad, iPod

Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все

Zello 4.56 для iPhone, iPad

Удобная мобильная рация для iOS. Присутствует возможность подключаться к публичным каналам и общаться с соседями и людьми по всему миру, создавать защищенные паролем

скачать Adguard

Отзывы о программе Audio Memos Free - The Voice Recorder

Admin

Отзывов о программе Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.6 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 