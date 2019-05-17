Discord 3.0.1 для iPhone, iPad
Бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат для геймеров. Приложение позволяет отправлять выбранным пользователям прямые личные сообщения, поддерживает
Skype 8.45 для iPhone
Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в
Adobe Voice 3.7.3 для iPad, iPhone
Adobe Voice - анимированное приложение, с помощью которого можно создавать и делиться с друзьями и знакомыми своеобразными и неповторимыми видеооткрытками
Google Mobile App 73.1 для iPhone, iPad, iPod
Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью
Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.5 для iPhone, iPad, iPod
Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все
Zello 4.56 для iPhone, iPad
Удобная мобильная рация для iOS. Присутствует возможность подключаться к публичным каналам и общаться с соседями и людьми по всему миру, создавать защищенные паролем