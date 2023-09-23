Dog Whistler для iOS
|Оценка:
|3.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.20.14 для iPhone, iPad, iPod | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 3.x, 4.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobeezio, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 763 | Статистика
|Размер:
|39.9 Мб
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Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого свистка можно обучить собаку различным трюкам. Можете использовать как предустановленные частоты, за которые отвечают косточки внизу экрана, так и свои собственные по выбору. Пробуйте.
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Отзывы о программе Dog Whistler
динара про Dog Whistler 3.8.1 для iPhone, iPad, iPod [06-11-2012]