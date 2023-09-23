Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого свистка можно обучить собаку различным трюкам. Можете использовать как предустановленные частоты, за которые отвечают косточки внизу экрана, так и свои собственные по выбору. Пробуйте.