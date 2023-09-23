Программы для iOS » Аудио, Звук » другое » Dog Whistler 3.20.14 для iPhone, iPad, iPod

Dog Whistler для iOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.20.14 для iPhone, iPad, iPod | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 3.x, 4.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 763 | Статистика
Размер:39.9 Мб
СКАЧАТЬ
Dog Whistler скриншот № 1
Dog Whistler скриншот № 2
Dog Whistler скриншот № 3

Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого свистка можно обучить собаку различным трюкам. Можете использовать как предустановленные частоты, за которые отвечают косточки внизу экрана, так и свои собственные по выбору. Пробуйте.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать FingerPiano LiteFingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod

FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и...

скачать Dog WhistlerDog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPod

Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только...

скачать Audio Memos Free - The Voice RecorderAudio Memos Free - The Voice Recorder 5.2.1 для iPhone, iPad, iPod

Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом...

скачать Voice TransformerVoice Transformer 1.5 для iPhone

Voice Transformer - простой аудио редактор, который позволяет накладывать на ваш голос различные...

скачать Sleepmaker Rain FreeSleepmaker Rain Free 6.2.4 для iPhone, iPad, iPod

Sleepmaker Rain Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас...

скачать ScreecherScreecher 1.4 для iPad, iPhone, iPod

Screecher - программа позволяет издавать аудио сигнал на выбранной вами частоте, даже на той, которую человек слышать не может...

Отзывы о программе Dog Whistler

динара про Dog Whistler 3.8.1 для iPhone, iPad, iPod [06-11-2012]

хочу скачат мобильный агент
3 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв