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DVDStyler для Windows

DVDStyler 3.0.3

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Описание DVDStyler 3.0.3Описание   Скачать DVDStyler 3.0.3СКАЧАТЬ (37,99 Мб) Скриншоты DVDStyler 3.0.3Скриншоты (4)   Статистика DVDStyler 3.0.3Статистика   Отзывы о DVDStyler 3.0.3Отзывы (36)  
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4.47 из 5, всего оценок - 78
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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DVDStyler - бесплатная программа для DVD-авторинга, которая дает возможность видео энтузиастам создавать профессионально выглядящие DVD с интерактивными меню.

Основные возможности программы DVDStyler:

  • создание и прожиг DVD с интерактивными меню
  • предостовляет несколько заготовок для DVD меню
  • поддержка AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV и других форматов файлов
  • поддержка MPEG-2, MPEG-4, DivX, Xvid, MP2, MP3, AC-3 и других аудио и видео форматов
  • позволяет использовать MPEG и VOB файлы без перекодирования
  • позволяет записывать файлы в различных аудио/видео форматах на один DVD (поддержка набора разделов)
  • удобный пользовательский интерфейс с поддержкой drag & drop
  • свободное создание DVD меню на основе векторной графики
  • импорт графических файлов для заднего фона DVD меню
  • расположение кнопок, текста, изображений и других графических объектов в любом месте DVD меню
  • изменение шрифта/цвета и других параметров кнопок и графических объектов
  • изменение размера кнопок и графических объектов
  • копирование любого объекта меню или целого меню
  • dvd-скриптинг
Что нового в DVDStyler 3.0.3?
  • Обновлены переводы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты DVDStyler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 41 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - другое
 Программа DVDStyler отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DVDStyler

Сергей про DVDStyler 2.9.6 [07-03-2016]

Программа нравится,сильно в дебри с настройками не лезу,так вроде все работает,НО живое видео,так называемое,не работает циклично,то есть проигрывает указанное количество секунд,а потом замирает,нельзя даже выбрать фильм,только мелодия фоновая играет,так как еще не закончилась....помогите,кто знает......
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abc про DVDStyler 2.9.2 [23-07-2015]

можно ли на этой проге запись blu-ray диска сделать?
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максим про DVDStyler 2.8.0 [04-01-2015]

Сделал все четко. комп диск читает а плеер на телике говорит говно. До этого записывал диски на неро все работало. Вывод : прога подходит далеко не всем плеерам а значит унылое ганишко.
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Елена про DVDStyler 2.6 [22-11-2013]

В версии 2,6 при добавлении файлов просто закрывается программа и просит найти ошибку в интернете. Я расстроена.
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Ferdinahd про DVDStyler 2.5.2 [26-08-2013]

Прога очень хорошая!Но есть вопрос:Как настроить последовательное воспроизведение файлов.Спасибо!
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