Программа нравится,сильно в дебри с настройками не лезу,так вроде все работает,НО живое видео,так называемое,не работает циклично,то есть проигрывает указанное количество секунд,а потом замирает,нельзя даже выбрать фильм,только мелодия фоновая играет,так как еще не закончилась....помогите,кто знает...... 1 | | Ответить
abc про DVDStyler 2.9.2 [23-07-2015]
можно ли на этой проге запись blu-ray диска сделать? 1 | | Ответить
максим про DVDStyler 2.8.0 [04-01-2015]
Сделал все четко. комп диск читает а плеер на телике говорит говно. До этого записывал диски на неро все работало. Вывод : прога подходит далеко не всем плеерам а значит унылое ганишко. | | Ответить
Елена про DVDStyler 2.6 [22-11-2013]
В версии 2,6 при добавлении файлов просто закрывается программа и просит найти ошибку в интернете. Я расстроена. | | Ответить
Ferdinahd про DVDStyler 2.5.2 [26-08-2013]
Прога очень хорошая!Но есть вопрос:Как настроить последовательное воспроизведение файлов.Спасибо! 2 | 8 | Ответить