DVDStyler 3.0.3 Описание СКАЧАТЬ ( 37,99 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (36) Оцените программу!

4.47 из 5, всего оценок - 78 Рейтинг программы - 4.47 из 5

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5 DVDStyler - бесплатная программа для DVD-авторинга, которая дает возможность видео энтузиастам создавать профессионально выглядящие DVD с интерактивными меню.



Основные возможности программы DVDStyler: создание и прожиг DVD с интерактивными меню

предостовляет несколько заготовок для DVD меню

поддержка AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV и других форматов файлов

поддержка MPEG-2, MPEG-4, DivX, Xvid, MP2, MP3, AC-3 и других аудио и видео форматов

позволяет использовать MPEG и VOB файлы без перекодирования

позволяет записывать файлы в различных аудио/видео форматах на один DVD (поддержка набора разделов)

удобный пользовательский интерфейс с поддержкой drag & drop

свободное создание DVD меню на основе векторной графики

импорт графических файлов для заднего фона DVD меню

расположение кнопок, текста, изображений и других графических объектов в любом месте DVD меню

изменение шрифта/цвета и других параметров кнопок и графических объектов

изменение размера кнопок и графических объектов

копирование любого объекта меню или целого меню

dvd-скриптинг Что нового в DVDStyler 3.0.3?

Обновлены переводы.

Исправлены ошибки. Скриншоты DVDStyler: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 7 / 41 242 Разработчик DVDStyler Team Последнее обновление 02.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Запись - другое Отзывы о программе DVDStyler Сергей Программа нравится,сильно в дебри с настройками не лезу,так вроде все работает,НО живое видео,так называемое,не работает циклично,то есть проигрывает указанное количество секунд,а потом замирает,нельзя даже выбрать фильм,только мелодия фоновая играет,так как еще не закончилась....помогите,кто знает......

1 | | Ответить abc можно ли на этой проге запись blu-ray диска сделать?

1 | | Ответить максим Сделал все четко. комп диск читает а плеер на телике говорит говно. До этого записывал диски на неро все работало. Вывод : прога подходит далеко не всем плеерам а значит унылое ганишко.

| | Ответить Елена В версии 2,6 при добавлении файлов просто закрывается программа и просит найти ошибку в интернете. Я расстроена.

| | Ответить Ferdinahd Прога очень хорошая!Но есть вопрос:Как настроить последовательное воспроизведение файлов.Спасибо!

2 | 8 | Ответить Читать все отзывы (36) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости