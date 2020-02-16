BurnAware Free для Windows

BurnAware Free 13.0

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Описание BurnAware Free 13.0Описание   Скачать BurnAware Free 13.0СКАЧАТЬ (8,53 Мб) Скриншоты BurnAware Free 13.0Скриншоты (6)   Статистика BurnAware Free 13.0Статистика   Отзывы о BurnAware Free 13.0Отзывы (129)  
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4.48 из 5, всего оценок - 339
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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BurnAware Free - бесплатная и простая в использовании программа для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Позволяет выполнять все основные задачи по записи: создание и прожиг образов, запись аудиодисков из файлов WAV, MP3, и WMA, запись DVD-Video и дисков с данными, поддержка мультисессии, проверка записанных даных и многое другое.

Основные возможности программы:

  • запись на любые типы носителей CD/DVD, а также Blu-Ray (BD-R/BD-RE)
  • запись дисков формата DVD-Video из видео файлов
  • запись Audio CD из файлов формата WAV, MP3 или WMA
  • создание и запись образов дисков
  • поддержка всех современных аппаратных интерфейсов (IDE/SCSI/USB/1394/SATA)
  • запись на лету для всех типов поддерживаемых образов
  • возможность использования мультисессии для всех типов носителей
  • автоматическая проверка записанных данных
  • поддержка CD-Text и кодировки Unicode

BurnAware Free обладает простым и понятным пользовательским интерфейсом.

Что нового в BurnAware Free 13.0?
  • Добавлены новые функции
  • Исправлен ряд ошибок
BurnAware Free
BurnAware Free
BurnAware Free
BurnAware Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 263 045
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
ТОП-сегодня раздела "Запись"
 

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Отзывы о программе BurnAware Free

Сергей про BurnAware Free 12.2 [09-04-2019]

Испортил уже несколько CD и DVD при попытке стереть. После стирания просто становятся не читаемые.
2 | 2 | Ответить

человек в ответ Сергей про BurnAware Free 12.9 [24-12-2019]

А ты попробуй DVD-RS стирать а не DVD или CD
| 1 | Ответить

nike про BurnAware Free 11.0 [16-02-2018]

Можно через нее записать фильм в формате mkv,чтоб он потом проигрывался на домашнем кинотеатре?
7 | 5 | Ответить

Сергей про BurnAware Free 10.9 [25-01-2018]

Реально глючит: при верификации пишет, что ошибка файлов, которые я и не записывал. Есть мысль, что эти файлы были записаны раньше на эту болвванку (CD-RW или DVD-RW), хотя болванка естественно очищалась перед записью.
Сейчас стоит последняя версия 9.2. Но похоже, что этот глюк был и более ранних версиях, но когда началось не помню.
3 | 2 | Ответить

Оксана про BurnAware Free 10.5 [21-09-2017]

хорошая программа^записываю диски-мне нравится
2 | 2 | Ответить

справедливый про BurnAware Free 10.3 [23-06-2017]

Какие у кого ручки не об этом здесь речь.А то что у меня эта гадина два камаза болванок испортила вот действительно факт,в компании с шампунем и неро.Какую-нибудь true burner и всё и вполне достаточно
4 | 9 | Ответить

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