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AroundMe для iOS

AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (37.7 Мб) Скриншоты AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (18)   Статистика AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AroundMe 10.0.3 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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AroundMe - с помощью встроенного GPS приемника программа укажет ваше точное местоположение на карте, а так же укажет на карте точное расположение объектов рядом с вами такими как: кафе, бензоправки, театры, аптеки, банки, бары, больницы, кинотеатры, парковки, супермаркеты, такси и т.п.

Встроенная система поиска позволяет находить адреса по названию пункта или почтовому коду. Можно так же прокладывать маршрут из пункта А в пункт Б. Так же программа может показать погоду в вашей местности на ближайшие 3 дня.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AroundMe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 405
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - другое

Отзывы о программе AroundMe

azmal про AroundMe 6.1.4 для iPhone, iPad, iPod [18-02-2013]

Very good
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