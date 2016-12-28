AroundMe - с помощью встроенного GPS приемника программа укажет ваше точное местоположение на карте, а так же укажет на карте точное расположение объектов рядом с вами такими как: кафе, бензоправки, театры, аптеки, банки, бары, больницы, кинотеатры, парковки, супермаркеты, такси и т.п.

Встроенная система поиска позволяет находить адреса по названию пункта или почтовому коду. Можно так же прокладывать маршрут из пункта А в пункт Б. Так же программа может показать погоду в вашей местности на ближайшие 3 дня.