Яндекс.Карты — сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. Кроме этого присутствует возможность просматривать ситуацию с трафиком на дорогах, искать необходимую улицу, адрес, а также при наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения.
Основные возможности Яндекс.Карты:
крупнейшая база организаций и фильтры для точного поиска;
подробная информация: контакты, режим работы, список услуг, фото и отзывы;
поиск мест и адресов без подключения к интернету (в офлайн-картах);
просмотр сохранённых мест на ПК, iPhone и iPad;
пешеходная навигация — с учётом проходов между домами, дорожек в скверах и парках и других пешеходных зон;
построение оптимальных маршрутов на автомобиле и общественном транспорте;
несколько вариантов проезда на выбор с учетом пробок и пересадок;
пошаговые инструкции с подсказками в пути;
прогноз прибытия транспорта и интервалы движения на остановках;
информация в реальном времени о пробках, ДТП, скоростных радарах и т.д.;
балл пробок и время в пути до дома или работы в Центре уведомлений iOS;
офлайн-карты (более 1000 городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции);
база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями;
дорожные события можно отмечать на карте и обсуждать с другими водителями;
регулярное обновление объектов и данных, добавленных через Народную карту;
возможность написать отзыв или исправить неточную информацию о любом заведении;
поддержка Apple Watch.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app