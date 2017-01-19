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AppBox Pro для iOS

AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (41.9 Мб) Скриншоты AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе AppBox Pro 4.2.7 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.53 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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AppBox Pro - программа относится к разряду тех, которые обязательно должен иметь каждый владелец iPhone. Тот функционал, который предоставляет программ за цену менее чем 1 доллар просто огромен и практически бесплатен.

AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных (метрические, финансовые и т.п.) величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка, строительный уровень, секундомер, конвертер валют на основе текущего курса из Интернет, мощный калькулятор, менеджер заставок, фонарик, органайзер, анализатор системы, граббер прайсов с возможностью сравнивания, переводчик и еще многое многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AppBox Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $0.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Испанский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 816
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - другое - другое
 Программа AppBox Pro отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AppBox Pro

Admin

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