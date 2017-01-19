AppBox Pro - программа относится к разряду тех, которые обязательно должен иметь каждый владелец iPhone. Тот функционал, который предоставляет программ за цену менее чем 1 доллар просто огромен и практически бесплатен.

AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных (метрические, финансовые и т.п.) величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка, строительный уровень, секундомер, конвертер валют на основе текущего курса из Интернет, мощный калькулятор, менеджер заставок, фонарик, органайзер, анализатор системы, граббер прайсов с возможностью сравнивания, переводчик и еще многое многое другое.