AppBox Pro 4.6.14 для iPhone, iPad, iPod AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка, BatteryLife 2.0 для iPhone, iPad, iPod BatteryLife - программа выводит данные об уровне заряда батареи в текстовом и графическом виде Battery HD 3.43 для iPhone, iPad Battery HD - системный инструмент для мониторинга состояния зарядки батареи и определения времени работы i-устройства под нагрузкой

Battery Life 3.6.12 для iPhone, iPad, iPod Battery Life - простой индикатор заряда уровня батареи. Показывает наглядно в графическом и текстовом виде уровень заряда в %-тах eBattery 2.1 для iPhone, iPad, iPod eBattery - индикатор заряда батареи параметры отображения которого задаются пользователем. Отображаются данные как в графическом так и в текстовом виде iPhone Battery Optimizer 3.0 для iPhone, iPad iPhone Battery Optimizer - весьма полезное приложение для всех владельцев мобильных устройств на базе платформы iOS, которое предоставляет точную информацию о