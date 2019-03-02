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Battery HD для iOS

Battery HD 3.47 для iPhone, iPad

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Описание Battery HD 3.47 для iPhone, iPadОписание   Скачать Battery HD 3.47 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (99.17 Мб) Скриншоты Battery HD 3.47 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Battery HD 3.47 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Battery HD 3.47 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Battery HD - системный инструмент для мониторинга состояния зарядки батареи и определения времени работы i-устройства под нагрузкой. Так, например, можно сразу увидеть сколько часов в текущем положении Ваш девайс будет проигрывать музыку, показывать видео, говорить по телефону, серфить в интернете, читать книги, играть в игры и многое другое. При полной зарядке аккумулятора Battery HD оповестит пользователя звуковым сигналом. В настройках есть возможность поменять цветовую гамму значка батареи.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Battery HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 656
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Категории программыБатареи
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