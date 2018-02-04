CheMax Rus - наибольшая русскоязычная база с чит кодами для компьютерных игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр.
Текущая версия охватывает более чем 13400 игр. Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей "отсебятины", вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords).
Программа CheMax Rus является переводом чит базы от программы CheMax. Программа обновляется не реже, чем раз в месяц.
для некоторых игр есть советы по улучшению, читы тоже неплохо но без них потом играть тоже интересно 5 | 1 | Ответить
Павел про CheMax Rus 14.6 [02-07-2014]
пацаны а какой код на бессмертие в сталкер потерянный мир месть зоны 5 | 4 | Ответить
Vulpes93 про CheMax Rus 14.5 [27-05-2014]
Витёк, ты мудло. читы часто используют, чтобы пройти игру снова. Первый раз всегда честно играют. Большинство 10 | 3 | Ответить
Витёк про CheMax Rus 14.2 [05-02-2014]
ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ У КОГО РУКИ ИЗ ЖОПЫ, А МОЗГ НЕ ДОСТАЛСЯ - ОДНИМ СЛОВОМ ДЛЯ У3БК08 2 | 2 | Ответить
Павел в ответ Витёк про CheMax Rus 15.0 [01-11-2014]
ахаха витёк а хули ты тогда на этом сайте забыл?? я думаю ты здесь не для того чтоб просто комент написать 5 | | Ответить
Saibot в ответ Витёк про CheMax Rus 15.4 [23-02-2015]
Эту программу я использую для Gta san andreas не что бы пройти, т.к я её проходил, а для того чтобы сделать на ютубе, на своём канале такую штуку разрушители мифов в Gta san andreas, и читы для того чтобы сделать себе фотоаппарат и разные вещи для мифов) и не для криворуких она только, но есть и для них, но я нет. 2 | | Ответить