CheMax Rus - наибольшая русскоязычная база с чит кодами для компьютерных игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр.

Текущая версия охватывает более чем 14200 игр. Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей "отсебятины", вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords).

Программа CheMax Rus является переводом чит базы от программы CheMax. Программа обновляется не реже, чем раз в месяц.