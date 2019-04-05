CheMax 20.7
CheMax (CHEats MAXimal) - самая большая база данных с кодами и паролями для игр. В программе собраны коды к более шести тысячам играм, которые выходили за последние
DetectiveStory 3.5496
DetectiveStory - Программа, предназначенная для того чтобы облегчить сложные игры - проще говоря, получить бессмертие, деньги, патроны и что угодно еще.
GamesBase 3.0
GamesBase - база данных по играм, содержащая описания, скриншоты, системные требования, жанр. Реализована сортировка по жанрам, автоматическое обновление БД и многое
CheMax Rus 20.4
CheMax Rus - крупнейший сборник чит-кодов и паролей для огромного количества компьютерных игр (более 14200), ориентированный на русскоязычную аудиторию геймеров.
Cross+A 8.52
Программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и японских кроссвордов, а также для поиска анаграмм, словосочетаний, цепочек слов и
CheatsNote 1.30
CheatsNote - бесплатная программа, которая представляет собой базу по кодам к играм, прохождению и советам (на данный момент содержит более 4600 игр). Для удобства