CheMax Rus для Windows

CheMax Rus 20.4

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Описание CheMax Rus 20.4Описание   Скачать CheMax Rus 20.4СКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты CheMax Rus 20.4Скриншоты (2)   Статистика CheMax Rus 20.4Статистика   Отзывы о CheMax Rus 20.4Отзывы (550)  
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4.71 из 5, всего оценок - 7640
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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CheMax Rus - наибольшая русскоязычная база с чит кодами для компьютерных игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр.

Текущая версия охватывает более чем 14200 игр. Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей "отсебятины", вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords).

Программа CheMax Rus является переводом чит базы от программы CheMax. Программа обновляется не реже, чем раз в месяц.

Что нового в CheMax Rus 20.4?
  • Текущая версия охватывает более чем 14288 игр
CheMax Rus
CheMax Rus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 963 222
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоды, Cheats - Утилиты
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Отзывы о программе CheMax Rus

Nekros про CheMax Rus 16.6 [09-02-2016]

а работодатели с нами честно играют?
1 | 1 | Ответить

Sergey про CheMax Rus 15.7 [27-05-2015]

для некоторых игр есть советы по улучшению, читы тоже неплохо но без них потом играть тоже интересно
5 | 1 | Ответить

Павел про CheMax Rus 14.6 [02-07-2014]

пацаны а какой код на бессмертие в сталкер потерянный мир месть зоны
5 | 6 | Ответить

Vulpes93 про CheMax Rus 14.5 [27-05-2014]

Витёк, ты мудло. читы часто используют, чтобы пройти игру снова. Первый раз всегда честно играют. Большинство
10 | 3 | Ответить

Витёк про CheMax Rus 14.2 [05-02-2014]

ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ У КОГО РУКИ ИЗ ЖОПЫ, А МОЗГ НЕ ДОСТАЛСЯ - ОДНИМ СЛОВОМ ДЛЯ У3БК08
2 | 2 | Ответить

Павел в ответ Витёк про CheMax Rus 15.0 [01-11-2014]

ахаха витёк а хули ты тогда на этом сайте забыл?? я думаю ты здесь не для того чтоб просто комент написать
7 | | Ответить

Saibot в ответ Витёк про CheMax Rus 15.4 [23-02-2015]

Эту программу я использую для Gta san andreas не что бы пройти, т.к я её проходил, а для того чтобы сделать на ютубе, на своём канале такую штуку разрушители мифов в Gta san andreas, и читы для того чтобы сделать себе фотоаппарат и разные вещи для мифов) и не для криворуких она только, но есть и для них, но я нет.
2 | | Ответить

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