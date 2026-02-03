CheatBook-DataBase для Windows
|4.75/5 голосов - 163
|Бесплатная
|2026 | Сообщить о новой версии
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Английский
|Cheatbook
|Коды, Cheats
|1 / 32 114 | Статистика
|80.15 Мб
CheatBook-DataBase - cборник из более чем 22000 чит-кодов к играм. Есть не только коды но и прохождения, причем не только для PC-игр (Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, Xbox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Sony PSP). Тут же имеется встроенный hex-editor, так что можно "поизмываться" над играми не выходя из программы.
- Обновлена база чит-кодов
CheatBook-DataBase - cборник из более чем 22000 чит-кодов к играм. Есть не только коды, но и прохождения, причем не только для PC-игр...
Отзывы о программе CheatBook-DataBase
Ольга про CheatBook-DataBase 2015 [06-02-2015]
Лично Я, создаю кроссворды с помощью самых обычных компьютерных программ.......
Андрей про CheatBook-DataBase [08-04-2005]
Прикольная вещь, но в игры интереснее играть без неё.
Frustrator про CheatBook-DataBase [22-10-2004]
Хорошая вещь. Плохо только, что с http://www.cheatbook.de не могу найти линк на download
