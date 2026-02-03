CheatBook-DataBase для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.75/5 голосов - 163
Лицензия: Бесплатная
Версия:2026 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Коды, Cheats
Загрузок (сегодня/всего):1 / 32 114 | Статистика
Размер:80.15 Мб
СКАЧАТЬ
CheatBook-DataBase скриншот № 1
CheatBook-DataBase скриншот № 2
CheatBook-DataBase скриншот № 3
CheatBook-DataBase скриншот № 4

CheatBook-DataBase - cборник из более чем 22000 чит-кодов к играм. Есть не только коды но и прохождения, причем не только для PC-игр (Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, Xbox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Sony PSP). Тут же имеется встроенный hex-editor, так что можно "поизмываться" над играми не выходя из программы.

Что нового в CheatBook-DataBase 2026?
  • Обновлена база чит-кодов
ТОП-сегодня раздела "Коды, Cheats"
 

скачать CheMax RusCheMax Rus 21.4

CheMax Rus - крупнейший сборник чит-кодов и паролей для огромного количества компьютерных игр...

скачать CheatBook-DataBaseCheatBook-DataBase 2024

CheatBook-DataBase - cборник из более чем 22000 чит-кодов к играм. Есть не только коды, но и прохождения, причем не только для PC-игр...

скачать DetectiveStoryDetectiveStory 3.5496

DetectiveStory - Программа, предназначенная для того чтобы облегчить сложные игры - проще говоря, получить бессмертие, деньги, патроны и что угодно еще....

скачать GodGameGodGame 1.6

GodGame - программа для поиска и редактирования параметров в компьютерных играх (получение бесконечных денег, жизней, патронов и т.п.)...

скачать Cross+ACross+A 8.64

Программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и...

скачать CheMaxCheMax 20.8

CheMax (CHEats MAXimal) - самая большая база данных с кодами и паролями для игр. В программе собраны...

Отзывы о программе CheatBook-DataBase

Ольга про CheatBook-DataBase 2015 [06-02-2015]

Лично Я, создаю кроссворды с помощью самых обычных компьютерных программ.......
7 | 6 | Ответить

Андрей про CheatBook-DataBase [08-04-2005]

Прикольная вещь, но в игры интереснее играть без неё.
6 | 7 | Ответить

KOSMOS про CheatBook-DataBase [13-03-2005]

Всё ништяк,но не на русском.
6 | 6 | Ответить

VtK про CheatBook-DataBase [18-11-2004]

Где найти Русификатор
6 | 9 | Ответить

Frustrator про CheatBook-DataBase [22-10-2004]

Хорошая вещь. Плохо только, что с http://www.cheatbook.de не могу найти линк на download
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв