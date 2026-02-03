CheatBook-DataBase - cборник из более чем 22000 чит-кодов к играм. Есть не только коды но и прохождения, причем не только для PC-игр (Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, Xbox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Sony PSP). Тут же имеется встроенный hex-editor, так что можно "поизмываться" над играми не выходя из программы.