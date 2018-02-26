Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов, с помощью которого можно легко создавать образы дисков и загружать их в виртуальные приводы, тем самым исключая использование оптических дисков. В отличие от Alcohol 120% в программе отсутствует функция записи дисков из образа, а также количество устанавливаемых приводов ограничено до 6. Плюс к этому следует отметить поддержку большого количества форматов CD и DVD дисков. Имеется поддержка русского языка.
Ключевые особенности программы:
Поддержка стандартного режима чтения CD/DVD и CD-RAW чтения (считывание между дорожками).
Создание до 6 виртуальных приводов, что позволяет работать с образами на скорости 200х.
Поддержка следующих форматов CD: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session.
Поддержка следующих форматов DVD: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio.
Поддержка всех современных (ATAPI SCSI) приводы: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW.
Поддержка IEEE-1394 (Firewire) и USB протоколов.
Поддержка наиболее распространенных форматов образов дисков (MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, NRG, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA и др.).
ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает
Отзывы о программе Alcohol 52% Free Edition
Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [08-12-2017]
А нахрена вам (извиняюсь за выражение) алкоголь на 10ке??? там вирт диски самой системой поддрживаются 1 | 1 | Ответить
прохожий про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [03-11-2017]
у кого ругается антивирус - НЕ качайте файл с "официального сервера". Увы, но ссылка с официалов на сторонний сайт и качается там не программа, а "загрузчик" программы. то есть этот самый "вирус", хотя на самом деле это просто спам-программа. качайте отсюда, антивирус ругаться не будет и никаких "загрузчиков". 1 | 7 | Ответить
Максим про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.8806 [21-06-2016]