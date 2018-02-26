Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

WinSetupFromUSB - бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете создать мультизагрузочную флешку для установки операционных систем Windows, Linux, ISO-образов и

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их

DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

WinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

ImgBurn 2.5.8.0

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает