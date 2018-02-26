Alcohol 52% Free Edition для Windows

Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221Описание   Скачать Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221СКАЧАТЬ (6,98 Мб) Скриншоты Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221Скриншоты (5)   Статистика Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221Статистика   Отзывы о Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221Отзывы (13)  
Оцените программу!
4.46 из 5, всего оценок - 178
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов, с помощью которого можно легко создавать образы дисков и загружать их в виртуальные приводы, тем самым исключая использование оптических дисков. В отличие от Alcohol 120% в программе отсутствует функция записи дисков из образа, а также количество устанавливаемых приводов ограничено до 6. Плюс к этому следует отметить поддержку большого количества форматов CD и DVD дисков. Имеется поддержка русского языка.

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка стандартного режима чтения CD/DVD и CD-RAW чтения (считывание между дорожками).
  • Создание до 6 виртуальных приводов, что позволяет работать с образами на скорости 200х.
  • Поддержка следующих форматов CD: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session.
  • Поддержка следующих форматов DVD: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio.
  • Поддержка всех современных (ATAPI SCSI) приводы: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW.
  • Поддержка IEEE-1394 (Firewire) и USB протоколов.
  • Поддержка наиболее распространенных форматов образов дисков (MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, NRG, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA и др.).
Что нового в Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Alcohol 52% Free Edition:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)32 / 232 398
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов
ТОП-сегодня раздела "Образы дисков"
 

UltraISO 9.7.1.3519

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их

WinSetupFromUSB 1.8

WinSetupFromUSB - бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете создать мультизагрузочную флешку для установки операционных систем Windows, Linux, ISO-образов и

Alcohol 120% 2.0.3.10203

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

WinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

ImgBurn 2.5.8.0

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает

скачать Adguard

Отзывы о программе Alcohol 52% Free Edition

Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [08-12-2017]

А нахрена вам (извиняюсь за выражение) алкоголь на 10ке??? там вирт диски самой системой поддрживаются
1 | 1 | Ответить

прохожий про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [03-11-2017]

у кого ругается антивирус - НЕ качайте файл с "официального сервера". Увы, но ссылка с официалов на сторонний сайт и качается там не программа, а "загрузчик" программы. то есть этот самый "вирус", хотя на самом деле это просто спам-программа. качайте отсюда, антивирус ругаться не будет и никаких "загрузчиков".
1 | 7 | Ответить

Максим про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.8806 [21-06-2016]

Через вирустотал показывает 4 вируса
4 | 5 | Ответить

Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.6951 [08-11-2014]

На 10 винду не встаёт.
11 | 1 | Ответить

B13VIRUS в ответ Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.6951 [08-12-2014]

Santeh
А кто сказал что на 10 она будет работать, десятая ОС по прежнему в сыром состоянии, и говорить о том что программа на ней не работает рано...
1 | 8 | Ответить

Alex в ответ Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.7612 [04-10-2015]

Нормально работает на 10 Винде
3 | | Ответить

Макс в ответ Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.8806 [09-04-2016]

На дату смотри.
| | Ответить

Показать еще 2

Миша про Alcohol 52% Free Edition 2.0.2.3931 [23-10-2012]

Хрон на 100% прога достойна внимания и Alcohol 52% Free Edition 2.0.2.3931 тема классная,но мне намного проще и удобней DAEMON Tools Lite.
| | Ответить

Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 