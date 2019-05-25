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Alcohol 120% 2.0.3.11012 Free Edition
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4.09 из 5, всего оценок - 83
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- Рейтинг программы - 4.09 из 5
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Alcohol 120% - бесплатная версия популярной программы для записи CD/DVD дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска.
Позволяет записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.
Размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD дисках. Поэтому эту программу можно рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то вы всегда можете записать новый из образа на ПК.
Особенности приложения:
- Создание виртуальных приводов.
- Создание образов CD/DVD дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, NRG, B5T, PDI, ISZ.
- Запись образов CD/DVD дисков.
- Прямое копирование с диска на диск.
- Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков.
- Поиск файлов-образов дисков на компьютере.
- Экспорт и импорт списков файлов-образов.
Внимание! В Alcohol 120% Free Edition можно создать только два виртуального привода и записывать только 1 диск одновременно.
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Отзывы о программе Alcohol 120%
Sergey про Alcohol 120% 2.0.3.10521 Free Edition [15-10-2018]
Не спрашивая ставит левый софт, пытается работать как интернет сервер. Куда и что передает не понятно.
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Виталий про Alcohol 120% 2.0.3.7612 Free Edition [16-10-2015]
Маленькая но удаленькая.
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