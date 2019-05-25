Alcohol 120% - бесплатная версия популярной программы для записи CD/DVD дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска.

Позволяет записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.

Размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD дисках. Поэтому эту программу можно рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то вы всегда можете записать новый из образа на ПК.

Особенности приложения:

Создание виртуальных приводов.

Создание образов CD/DVD дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, NRG, B5T, PDI, ISZ.

Запись образов CD/DVD дисков.

Прямое копирование с диска на диск.

Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков.

Поиск файлов-образов дисков на компьютере.

Экспорт и импорт списков файлов-образов.

Внимание! В Alcohol 120% Free Edition можно создать только два виртуального привода и записывать только 1 диск одновременно.