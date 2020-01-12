Несмотря на сравнительно небольшой размер, приложение DAEMON Tools обладает основными средствами для обхода защиты от копирования, что дает возможность выполнять эмуляцию как обычных дисков, так и защищенных с помощью SafeDisc, Securom, StarForce, Laserlock, CDCOPS, Protect CD и других систем защит от копирования.

Программа поддерживает монтирование на виртуальные приводы образы следующих форматов: mdx, mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi, bin/cue, ape/cue, flac/cue, nrg, isz. DAEMON Tools создает в сумме до четырех виртуальных DT + SCSI + HDD-приводов, которые работают подобно настоящим физическим приводам, только значительно быстрее. Незаменимая вещь, например, для нетбуков, не имеющих оптических дисководов.

DAEMON Tools - матерый, по своим функциональным возможностям, софт для создания образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD/Blu-ray приводов с поддержкой многих систем защиты. Умеет создавать iso, mds, mdf и mdx образы из CD/DVD/Blu-ray дисков с функцией сжатия и защиты образов паролем.

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

WinSetupFromUSB - бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете создать мультизагрузочную флешку для установки операционных систем Windows, Linux, ISO-образов и

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их