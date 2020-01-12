DAEMON Tools для Windows

DAEMON Tools Lite 10.12

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Описание DAEMON Tools Lite 10.12Описание   Скачать DAEMON Tools Lite 10.12СКАЧАТЬ (33,52 Мб) Скриншоты DAEMON Tools Lite 10.12Скриншоты (8)   Статистика DAEMON Tools Lite 10.12Статистика   Отзывы о DAEMON Tools Lite 10.12Отзывы (421)  
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4.50 из 5, всего оценок - 11623
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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DAEMON Tools - матерый, по своим функциональным возможностям, софт для создания образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD/Blu-ray приводов с поддержкой многих систем защиты. Умеет создавать iso, mds, mdf и mdx образы из CD/DVD/Blu-ray дисков с функцией сжатия и защиты образов паролем. 

Программа поддерживает монтирование на виртуальные приводы образы следующих форматов: mdx, mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi, bin/cue, ape/cue, flac/cue, nrg, isz. DAEMON Tools создает в сумме до четырех виртуальных DT + SCSI + HDD-приводов, которые работают подобно настоящим физическим приводам, только значительно быстрее. Незаменимая вещь, например, для нетбуков, не имеющих оптических дисководов.

Несмотря на сравнительно небольшой размер, приложение DAEMON Tools обладает основными средствами для обхода защиты от копирования, что дает возможность выполнять эмуляцию как обычных дисков, так и защищенных с помощью SafeDisc, Securom, StarForce, Laserlock, CDCOPS, Protect CD и других систем защит от копирования.

Размер файла: 33,52 Мб (Загрузок: 10 311 324)
DAEMON Tools
DAEMON Tools
DAEMON Tools
DAEMON Tools
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 345 / 10 311 324
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов - Снятие защиты
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Отзывы о программе DAEMON Tools

Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 [10-11-2019]

Куча хлама вроде яндекса, фреймворка, запроса обновить службу безопасности, дать доступ ко всем юсб портам и тд. В итоге у вас скорее всего перестанет загружаться виндоус. Качайте с другого источника.
8 | 13 | Ответить

Чумачечииий) в ответ Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 []

Да чё вы все ноете... не нравится, выход там, как говориться, а в частности на КРЕСТИК нажиматитиШьте, и усё и вауаля))), так что некуй тут "НЫТЬ"... А ежели не можете нормально распУкать, то и лазить нехерУ))), Я скачал, и попробую, ну а ежели винду снесёт", то заплачу, и установят)))
Всем всех благ, С наступающим...
| 4 | Ответить

bukashk(kz) про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 [27-05-2019]

Приложение то хорошее, но скачав установщик этой програмы, он требовал обновить мою семерку
3 | 6 | Ответить

Чумачечииий) в ответ Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 []

Да чё вы все ноете... не нравится, выход там, как говориться, а в частности на КРЕСТИК нажиматитиШьте, и усё и вауаля))), так что некуй тут "НЫТЬ"... А ежели не можете нормально распУкать, то и лазить нехерУ))), Я скачал, и попробую, ну а ежели винду снесёт", то заплачу, и установят)))
Всем всех благ, С наступающим...
| 4 | Ответить

Rhjn в ответ bukashk(kz) про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 []

А у меня требовал обновить мою копейку. Зря ты не согласился. Теперь у меня мерс!!!
13 | 4 | Ответить

Andrinform про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 [30-01-2019]

Daemon Tools Lite входит в Топ лучших бесплатных программ. Пользуюсь уже 15 лет, работает без проблем, как часы. Советую всем.
14 | 11 | Ответить

Краснопетов про DAEMON Tools Lite 10.9.0.0603 [01-11-2018]

Как говорит мой товарищ: "Если всё работает - нефиг лезть в хорошо отлаженный механизм". Пофигили такую вещь... Совести нет.
21 | 15 | Ответить

Олег про DAEMON Tools Lite 10.9.0.0603 [31-10-2018]

Демону да ему пох. про Яндекс он его и не знает, а здесь ещё просит установить при обновлении... везде влезут умельцы с корявыми руками, испоганили всю прогу невозможно работать ((
17 | 6 | Ответить

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