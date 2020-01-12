DAEMON Tools - матерый, по своим функциональным возможностям, софт для создания образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD/Blu-ray приводов с поддержкой многих систем защиты. Умеет создавать iso, mds, mdf и mdx образы из CD/DVD/Blu-ray дисков с функцией сжатия и защиты образов паролем.
Программа поддерживает монтирование на виртуальные приводы образы следующих форматов: mdx, mds/mdf, iso, b5t, b6t, bwt, ccd, cdi, bin/cue, ape/cue, flac/cue, nrg, isz. DAEMON Tools создает в сумме до четырех виртуальных DT + SCSI + HDD-приводов, которые работают подобно настоящим физическим приводам, только значительно быстрее. Незаменимая вещь, например, для нетбуков, не имеющих оптических дисководов.
Несмотря на сравнительно небольшой размер, приложение DAEMON Toolsобладает основными средствами для обхода защиты от копирования, что дает возможность выполнять эмуляцию как обычных дисков, так и защищенных с помощью SafeDisc, Securom, StarForce, Laserlock, CDCOPS, Protect CD и других систем защит от копирования.
Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать диски из образов, создавать виртуальные приводы и образы дисков,
Отзывы о программе DAEMON Tools
Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 [10-11-2019]
Куча хлама вроде яндекса, фреймворка, запроса обновить службу безопасности, дать доступ ко всем юсб портам и тд. В итоге у вас скорее всего перестанет загружаться виндоус. Качайте с другого источника. 8 | 13 | Ответить
Чумачечииий) в ответ Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 []
Да чё вы все ноете... не нравится, выход там, как говориться, а в частности на КРЕСТИК нажиматитиШьте, и усё и вауаля))), так что некуй тут "НЫТЬ"... А ежели не можете нормально распУкать, то и лазить нехерУ))), Я скачал, и попробую, ну а ежели винду снесёт", то заплачу, и установят)))
Всем всех благ, С наступающим... | 4 | Ответить
bukashk(kz) про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 [27-05-2019]
Приложение то хорошее, но скачав установщик этой програмы, он требовал обновить мою семерку 3 | 6 | Ответить
Чумачечииий) в ответ Алексей про DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 []
Да чё вы все ноете... не нравится, выход там, как говориться, а в частности на КРЕСТИК нажиматитиШьте, и усё и вауаля))), так что некуй тут "НЫТЬ"... А ежели не можете нормально распУкать, то и лазить нехерУ))), Я скачал, и попробую, ну а ежели винду снесёт", то заплачу, и установят)))
Всем всех благ, С наступающим... | 4 | Ответить
Rhjn в ответ bukashk(kz) про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 []
А у меня требовал обновить мою копейку. Зря ты не согласился. Теперь у меня мерс!!! 13 | 4 | Ответить
Andrinform про DAEMON Tools Lite 10.10.0.754 [30-01-2019]
Daemon Tools Lite входит в Топ лучших бесплатных программ. Пользуюсь уже 15 лет, работает без проблем, как часы. Советую всем. 14 | 11 | Ответить
Краснопетов про DAEMON Tools Lite 10.9.0.0603 [01-11-2018]
Как говорит мой товарищ: "Если всё работает - нефиг лезть в хорошо отлаженный механизм". Пофигили такую вещь... Совести нет. 21 | 15 | Ответить
Олег про DAEMON Tools Lite 10.9.0.0603 [31-10-2018]
Демону да ему пох. про Яндекс он его и не знает, а здесь ещё просит установить при обновлении... везде влезут умельцы с корявыми руками, испоганили всю прогу невозможно работать (( 17 | 6 | Ответить