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Plane Finder AR для iOS

Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (40.5 Мб) Скриншоты Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Plane Finder AR 9.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Plane Finder AR - приложение дополненной реальности, которое в режиме реального времени показывает номер рейса самолета, скорость полёта, расстояние от самолета до вас и прочие данные обо всех самолетах которые находятся в данный момент над вашей головой или заходят на посадку недалеко от вас. Такое приложение, несомненно, понравится всем террористам...

Перед установкой Plane Finder AR нужно установить бесплатное приложение Plane Finder.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Plane Finder AR:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - другое
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Отзывы о программе Plane Finder AR

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