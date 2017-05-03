Google Earth 7.1.6 для iPhone, iPad, iPod Google Earth - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в MAPS.ME 7.2.4 для iPhone, iPad MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира Munch 4.6.3 для iPhone, iPad, iPod Munch - определяет ваше местоположение через встроенный GPS передатчик и по вашим индивидуальным запросам выводит список ресторанов, которые максимально близки к вам

Google Maps 4.30.0 для iPhone, iPad Google Maps - удобное и полезное приложение для быстрого поиска нужных мест на карте земного шара. Здесь также можно прокладывать маршруты, просматривать фотографии Яндекс.Транспорт 4.3 для Android Яндекс.Транспорт - бесплатное приложение от компании Яндекс, с помощью которого можно позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени и Showtimes 5.4.0 для iPhone, iPad, iPod Showtimes - определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы будут идти в самых ближайших от вас кинотеатрах. Для выбранного