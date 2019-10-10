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Plane Finder для iOS

Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (53.9 Мб) Скриншоты Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Plane Finder 13.0.2 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Plane Finder - приложение показывает точное местонахождение на карте страны всех самолетов, которые фиксируются радарами. Программа выдает подробную информацию о выбранном самолете в том числе и фото самолета.

Если вы дополнительно установите приложение Plane Finder AR , то сможете в режиме реального времени наблюдать и получать всю информацию о пролетающих над вами самолетами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Plane Finder
Plane Finder
Plane Finder
Plane Finder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - другое
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Отзывы о программе Plane Finder

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