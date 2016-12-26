Disk Drill - программа позволяет легко и быстро восстанавливать удаленные файлы на вашем Маке как на локальных дисках так и на внешних носителях данных с файловой структурой HFS/HFS+/FAT. Если данные не были перезаписаны на том же самом месте жесткого диска, то программа восстановит их со 100% гарантией.

Если вы случайно удалили или у вас повредился жесткий диск с любимыми фотографиями, музыкой, видео или другой информацией, приложение восстановит потерянную информацию. Информация может быть восстановлена с таких носителей данных как камера, фотоаппарат, флешка, жесткие диски и т.п.