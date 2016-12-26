Скачать Яндекс.Браузер
Disk Drill для Macintosh

Disk Drill 3.1.769 для Mac OS X

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Disk Drill 3.1.769 для Mac OS XОписание   Скачать Disk Drill 3.1.769 для Mac OS XСКАЧАТЬ (17,52 Мб) Скриншоты Disk Drill 3.1.769 для Mac OS XСкриншоты (8)   Статистика Disk Drill 3.1.769 для Mac OS XСтатистика   Отзывы о Disk Drill 3.1.769 для Mac OS XОтзывы (11)  
Оцените программу!
4.94 из 5, всего оценок - 87
  • Рейтинг программы - 4.94 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disk Drill - программа позволяет легко и быстро восстанавливать удаленные файлы на вашем Маке как на локальных дисках так и на внешних носителях данных с файловой структурой HFS/HFS+/FAT. Если данные не были перезаписаны на том же самом месте жесткого диска, то программа восстановит их со 100% гарантией.

Если вы случайно удалили или у вас повредился жесткий диск с любимыми фотографиями, музыкой, видео или другой информацией, приложение восстановит потерянную информацию. Информация может быть восстановлена с таких носителей данных как камера, фотоаппарат, флешка, жесткие диски и т.п.

Скриншоты Disk Drill:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMacintosh iOS 10.x.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 127 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Восстановление данных

Отзывы о программе Disk Drill

Андрей про Disk Drill 2.0.362 для Mac OS X [11-11-2013]

как открыть программу
| 11 | Ответить

Ильяс про Disk Drill 2.0.362 для Mac OS X [07-09-2013]

как открыть ее? скажите пожвлуйсто
| | Ответить

Илько про Disk Drill 1.8.194 для Mac OS X [18-02-2013]

Программа не восстанавливает, только сканирует. Программа, чтобы делать восстанавления требует 79 евро. Требовать деньги после утрата несколько часов - это некрасиво.
1 | 15 | Ответить

Дмитрий про Disk Drill 1.8.194 для Mac OS X [18-12-2012]

Ребят а как открыть ее??у меня не открывает формат дмг
| 1 | Ответить

Valera про Disk Drill 1.8.194 для Mac OS X [07-08-2012]

Всё восстановил с флешки даже после перезаписывания после форматирования. Был даже немного удивлён)
Анжелика, дело в том что эта прога во время сканирования называет файлы другими именами, вы включите предпросмотр и посмотрите что это за "левые файлы" перед восстановлением, там же есть кнопочка предпросмотра)))
2 | 15 | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Virtual DJ

OpenOffice.org

VLC media player

Android SDK

Adobe Reader

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter

RealPlayer

MacTracker

Magic Number Machine

PEMDAS

Boot Camp

 
 