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Disk Drill 4.0.486
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4.62 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку или фотографии.
Может сканировать и восстановить данные практически с любого носителя информации, будь-то внутренний или внешний жесткий диск, USB флешка, iPod, карта памяти и д.р.
Приложение восстановит данные после удаления из корзины, форматирования диска, изменения разделов или вирусного вторжения.
Особенности:
- Сканирует и восстанавливает данные с любого носителя информации.
- Имеет несколько алгоритмов восстановления.
- Простой интуитивно понятный интерфейс.
- Поддерживает все файловые системы.
- Восстановит файлы после форматирования диска, изменения разделов и т.д.
- Защищает компьютер от будущей потери данных. Ведет учет всех удаленных файлов, что позволяет гораздо проще и быстрее восстанавливать их.
- Резервное копирование тома или раздела с неисправного диска и сохранение его на новый диск.
- Пауза / Возобновление сканирования.
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|Что нового в Disk Drill 4.0.486?
- Новый интерфейс
- Улучшенное сканирование
- Улучшенный предпросмотр файлов
- Больше форматов
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Отзывы о программе Disk Drill
мария про Disk Drill 2.0.0.339 [16-02-2019]
ужасная программа, отдала около 8 тыс за неё в надежде восстановить видео но она может только фото. фото восстанавливать мне было не нужно, они у меня были. карта памяти новая, дорогая, рабочая. данные удалила сама, случайно. производитель деньги вернуть отказался сославшись на terms of sale. это кучка мошенников, они заведомо знают что их программа не может восстанавливать даже совершенно небольшие видео но пишут обратное. у них даже на обучающем видео файлы с видео пустые (сами иконки) а фото - с картинками. фото программа восстановила, да. но такую цену платить за восстановление только лишь их - бред. ребята реально мошенники и заняты нечестным бизнесом. во всех описаниях уверенно заявляют что прога восстанавливает файлы любого типа а потом когда просишь вернуть деньги говорят: у условиях же написано что это лишь ПОПЫТКА восстановления. оч умно) всем понятно что ни один человек эти условия не читает а лишь соглашается с ними и всё. потому народ, не повторяйте моих ошибок, не связывайтесь с этой кучкой воров!
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Freevools про Disk Drill 2.0.0.285 [07-01-2017]
Плохо. Free версия разрешает восстановить 100mb. Но говорит программа это, только после того, как я проверил 1Tb.
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Алексей в ответ Freevools про Disk Drill 2.0.0.334 [18-06-2018]
Да чувак ,это жестоко...
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Alex про Disk Drill Windows Data Recovery 1.0.186 [17-03-2015]
Спасибо! Действительно бесплатная прога, очень удобная! Не смотря на то что на английском языке - пользоваться проще простого! Нажал кнопку "Recover" (Восстановить) и программа нашла и восстановила на флешке даже те фотки, что я удалил 2 месяца назад.
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