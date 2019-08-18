Disk Drill

мария ужасная программа, отдала около 8 тыс за неё в надежде восстановить видео но она может только фото. фото восстанавливать мне было не нужно, они у меня были. карта памяти новая, дорогая, рабочая. данные удалила сама, случайно. производитель деньги вернуть отказался сославшись на terms of sale. это кучка мошенников, они заведомо знают что их программа не может восстанавливать даже совершенно небольшие видео но пишут обратное. у них даже на обучающем видео файлы с видео пустые (сами иконки) а фото - с картинками. фото программа восстановила, да. но такую цену платить за восстановление только лишь их - бред. ребята реально мошенники и заняты нечестным бизнесом. во всех описаниях уверенно заявляют что прога восстанавливает файлы любого типа а потом когда просишь вернуть деньги говорят: у условиях же написано что это лишь ПОПЫТКА восстановления. оч умно) всем понятно что ни один человек эти условия не читает а лишь соглашается с ними и всё. потому народ, не повторяйте моих ошибок, не связывайтесь с этой кучкой воров!

| | Ответить