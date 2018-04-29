Scribus для Windows

Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7

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Описание Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7Описание   Скачать Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7СКАЧАТЬ (80,41 Мб) Скриншоты Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7Скриншоты (7)   Статистика Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7Статистика   Отзывы о Scribus 1.5.3 DC / 1.4.7Отзывы (5)  
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4.34 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Scribus - кроссплатформенное бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее решать широкий спектр задач по визуальной вёрстке документов на профессиональном уровне. С его помощью можно создавать практически любую полиграфическую продукцию (визитки, брошюры, письма, рекламные журналы и др.), а также осуществлять высококачественную печать документов. Программа обладает большим количеством профессиональных функций, как например система цветоделения CMYK, возможность создания документов PDF и наличие языка описания страниц PostScript. Также поддерживается полное ICC управление цветом и создание разделения цветов.

Основные возможности:

  • Наличие шаблонов создаваемых страниц.
  • Наличие мастер-страницы.
  • Возможность встраивания шрифтов в документы.
  • Наличие абзацных и символьных текстовых стилей.
  • Наличие системы цветоделения CMYK и цветовой модели RGB.
  • Предпросмотр изображений с включенным управление цветом и встраиванием ICC-профилей в PDF.
  • Возможность создания документов PDF.
  • Наличие языка описания страниц PostScript.
  • Импорт документов OpenOffice.org, EPS/PS, HTML, SVG, PDF.
  • Экспорт документов в форматы EPS, PDF, SVG.
  • Поддержка drag-n-drop.
  • Создание файлов для печати на типографском оборудовании, включая устройства, поддерживающие PostScript Level 3 и PDF 1.4.
  • Поддержка командной строки.
  • Настраиваемые "горячие" клавиши.
  • Поддержка Unicode и многое другое.
Скриншоты Scribus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 22 121
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечать - Редакторы
 Программа Scribus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Scribus

Z про Scribus 1.4.5 [07-08-2015]

Вот частенько пишут, дескать этот Scribus является аналогом Adobe InDesign... Не верьте в этот бред. Увы но под Linux и по сей день нет достойной программы для вёрстки, а жаль. А этому Scribus-у до InDesign как до луны по сколькому бездождью на карачках впотьмах. В Scribus даже самые простые функции реализованы каким-то неимоверно извращённым способом.
Тем же кто брызжа слюной будет утверждать обратное, я бы посоветовал поверстать ежедневную периодику эдак полос по 8 в день в течении недели, да с таблицами, а потом уже высказаться на эту тему.
2 | 7 | Ответить

С нашего села про Scribus 1.4.4 [24-12-2014]

Хорошее приложение, работает на различных ОС, помогает в дистанционной ( удаленной) работе.
5 | 1 | Ответить

из деревни про Scribus 1.4.2 [10-03-2013]

Удобная программа по организации выпуска своей газеты,издания и т.д.
5 | 1 | Ответить

Василий А. про Scribus 1.4.0 [10-03-2012]

Скачал и установил программу удачно. В системных требованиях рекомендовано 512Мб оперативной памяти, но Scribus работает и с 384Мб.

Тем не менее в системных требованиях программы ни слова о том, что программа проверит при запуске наличие Ghostscript.

Проверит, и если он отсутствует выдаст вот такое сообщение:

В вашей системе не установлен Ghostscript, либо Scribus не знает о его расположении. Пока это не будет исправлено, импорт EPS и предпросмотр PostScript будут недоступны. Нажмите кнопку "Справка (Help)" для чтения информации Scribus об установке Ghostscript.

Файл установки - англоязычный, увы.

Также мне не понравилось то, что текст нельзя выровнять по высоте.
2 | 12 | Ответить

Rusnurnberg.ru в ответ Василий А. про Scribus 1.4.5 [26-04-2015]

Ghostscript — набор программного обеспечения, позволяющего интерпретировать язык PostScript и документы PDF.
Скачать можно с тысячи мест, просто наберите в yandex ключевое слово.
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