Scribus - кроссплатформенное бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее решать широкий спектр задач по визуальной вёрстке документов на профессиональном уровне. С его помощью можно создавать практически любую полиграфическую продукцию (визитки, брошюры, письма, рекламные журналы и др.), а также осуществлять высококачественную печать документов. Программа обладает большим количеством профессиональных функций, как например система цветоделения CMYK, возможность создания документов PDF и наличие языка описания страниц PostScript. Также поддерживается полное ICC управление цветом и создание разделения цветов. Основные возможности:

Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать документы формата .DOC и .DOCX, не прибегая для этого к услугам

Если вам нужно быстро просмотреть или распечатать текстовый документ, а Microsoft Office нет под рукой, вам поможет Doc Viewer - бесплатная утилита, которая