Scribus - кроссплатформенное бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее решать широкий спектр задач по визуальной вёрстке документов на профессиональном уровне. С его помощью можно создавать практически любую полиграфическую продукцию (визитки, брошюры, письма, рекламные журналы и др.), а также осуществлять высококачественную печать документов. Программа обладает большим количеством профессиональных функций, как например система цветоделения CMYK, возможность создания документов PDF и наличие языка описания страниц PostScript. Также поддерживается полное ICC управление цветом и создание разделения цветов.
Основные возможности:
Наличие шаблонов создаваемых страниц.
Наличие мастер-страницы.
Возможность встраивания шрифтов в документы.
Наличие абзацных и символьных текстовых стилей.
Наличие системы цветоделения CMYK и цветовой модели RGB.
Предпросмотр изображений с включенным управление цветом и встраиванием ICC-профилей в PDF.
Возможность создания документов PDF.
Наличие языка описания страниц PostScript.
Импорт документов OpenOffice.org, EPS/PS, HTML, SVG, PDF.
Экспорт документов в форматы EPS, PDF, SVG.
Поддержка drag-n-drop.
Создание файлов для печати на типографском оборудовании, включая устройства, поддерживающие PostScript Level 3 и PDF 1.4.
DocX Viewer - бесплатная программа для просмотра DOCX документов. Позволяет открывать, просматривать, печатать любые документы Microsoft Office Word (DOC, DOCX), RTF
Отзывы о программе Scribus
Z про Scribus 1.4.5 [07-08-2015]
Вот частенько пишут, дескать этот Scribus является аналогом Adobe InDesign... Не верьте в этот бред. Увы но под Linux и по сей день нет достойной программы для вёрстки, а жаль. А этому Scribus-у до InDesign как до луны по сколькому бездождью на карачках впотьмах. В Scribus даже самые простые функции реализованы каким-то неимоверно извращённым способом.
Тем же кто брызжа слюной будет утверждать обратное, я бы посоветовал поверстать ежедневную периодику эдак полос по 8 в день в течении недели, да с таблицами, а потом уже высказаться на эту тему. 4 | 10 | Ответить
С нашего села про Scribus 1.4.4 [24-12-2014]
Хорошее приложение, работает на различных ОС, помогает в дистанционной ( удаленной) работе. 7 | 3 | Ответить
из деревни про Scribus 1.4.2 [10-03-2013]
Удобная программа по организации выпуска своей газеты,издания и т.д. 7 | 3 | Ответить
Василий А. про Scribus 1.4.0 [10-03-2012]
Скачал и установил программу удачно. В системных требованиях рекомендовано 512Мб оперативной памяти, но Scribus работает и с 384Мб.
Тем не менее в системных требованиях программы ни слова о том, что программа проверит при запуске наличие Ghostscript.
Проверит, и если он отсутствует выдаст вот такое сообщение:
В вашей системе не установлен Ghostscript, либо Scribus не знает о его расположении. Пока это не будет исправлено, импорт EPS и предпросмотр PostScript будут недоступны. Нажмите кнопку "Справка (Help)" для чтения информации Scribus об установке Ghostscript.
Файл установки - англоязычный, увы.
Также мне не понравилось то, что текст нельзя выровнять по высоте. 4 | 15 | Ответить
Rusnurnberg.ru в ответ Василий А. про Scribus 1.4.5 [26-04-2015]
Ghostscript — набор программного обеспечения, позволяющего интерпретировать язык PostScript и документы PDF.
Скачать можно с тысячи мест, просто наберите в yandex ключевое слово. 5 | 3 | Ответить