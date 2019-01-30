Virtual Piano 2010.05.07
Virtual Piano - программа будет полезна музыканту в самых различных ситуациях (например, настроить на слух музыкальный инструмент, выяснить тональность услышанной
Metronome 1.50
Metronome - простая и удобная программа-метроном. Дает равномерный тикающий звук, поддерживая музыкальный темп для различных размеров
Guitar Pro 6.1.4 R11201
Guitar Pro - редактор партитур для гитары, басс-гитары и банжо - позволяет создавать, редактировать, записывать, прослушивать, импортировать и экспортировать
MuseScore 3.0.1
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с
Sibelius 2018.11
Sibelius - пожалуй лучший на сегодняшний день профессиональный нотный редактор, который станет незаменимым инструментом композиторов и музыкантов для создания,
Guitar Teacher PRO 1.03
Guitar Teacher - самоучитель по игре на шестиструнной гитаре, с помощью которого научиться играть на гитаре можно за 1-2 недели. Программа грамотно составлена, и