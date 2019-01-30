MuseScore для Windows

MuseScore 3.0.2

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Описание MuseScore 3.0.2Описание   Скачать MuseScore 3.0.2СКАЧАТЬ (95,73 Мб) Скриншоты MuseScore 3.0.2Скриншоты (4)   Статистика MuseScore 3.0.2Статистика   Отзывы о MuseScore 3.0.2Отзывы (10)  
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4.25 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с внешней MIDI-клавиатуры.

Ключевые особенности программы:

  • Ввод нот в WYSIWYG режиме.
  • Неограниченное количество нотных линеек.
  • Прямой доступ ко всем свойствам любого объекта.
  • Обширная база инструментов, позволяющая создавать партитуры для всех музыкальных направлений.
  • Большое количество шаблонов.
  • Ввод нот мышью, с компьютерной или MIDI-клавиатуры.
  • Наличие встроенного секвенсера и программного синтезатора FluidSynth.
  • Возможность сохранения и загрузки стилей оформления партитуры.
  • Импорт и экспорт файлов в форматах MusicXML и Standard MIDI File (SMF).
  • Поддержка плагинов.
  • Экспорт партитуры в файлы PDF, SVG и PNG.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
Скриншоты MuseScore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 18 505
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - DJ Студии, микшеры
 Программа MuseScore отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MuseScore

Михаил про MuseScore 2.0.3 [25-12-2016]

Ацкий отстой! Долбанутая система редактирования партитуры. Абсолютно неочевидные манипуляции. Проблема со вставкой ноты между двумя смежными нотами. Если длительность нот превышает размер такта концы теряются! Паузы ваще живут отдельной жизнью. Фтопку!
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Имран про MuseScore 2.0.2 [15-03-2016]

Я скачал эту программу. Просто отличная. У меня Windows 8 в ноутбуке на английском языке. Как я смогу скачать эту программу на русском языке?
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Сергей про MuseScore 2.0.2 [17-11-2015]

Подскажите как добавить 2-3-4 нотоносец, уже все клавишы истыкал, всё что можно перепробывал, дохожу до конца первого и всё?
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Лилия в ответ Сергей про MuseScore 2.0.2 [24-01-2016]

Когда Вы только оформляете все текстовые названия при создании партитуры , идете вперед, программа предлагает выбрать инструменты. Когда выбираете, строится нотоносец. сколько выбираете. столько нотоносцев получаете. ddi
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Дед про MuseScore 2.0.1 [20-05-2015]

Прекрасная программа. Делал в ней партитуры и минуса для внучки, пока она не переросла меня в этом деле. :)
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Надир про MuseScore 1.3 [07-12-2014]

Для написания партитур ничего лучше нет. Воистину гениально и просто!
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