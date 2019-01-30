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Virtual Piano - программа будет полезна музыканту в самых различных ситуациях (например, настроить на слух музыкальный инструмент, выяснить тональность услышанной

MuseScore 3.0.1

MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с

Sibelius 2018.11

Sibelius - пожалуй лучший на сегодняшний день профессиональный нотный редактор, который станет незаменимым инструментом композиторов и музыкантов для создания,

Guitar Teacher PRO 1.03

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