Virtual Piano - программа будет полезна музыканту в самых различных ситуациях (например, настроить на слух музыкальный инструмент, выяснить тональность услышанной
Отзывы о программе MuseScore
Андрей про MuseScore 2.2.1 [21-04-2018]
Скажите пожалуйста, как сохранить (или экспортировать как там пишут) файл, созданный в этой программе, в формате mp3 ? В меню со списком форматов пишут что можно, но для этого надо иметь какой-то дополнительный файл с расширением dll, но где его взять ? Непонятно, или он дается вместе с пакетом файлов этой программы (где его там искать ?), или его надо приобретать где-то отдельно ? 3 | 6 | Ответить
Михаил про MuseScore 2.0.3 [25-12-2016]
Ацкий отстой! Долбанутая система редактирования партитуры. Абсолютно неочевидные манипуляции. Проблема со вставкой ноты между двумя смежными нотами. Если длительность нот превышает размер такта концы теряются! Паузы ваще живут отдельной жизнью. Фтопку! 2 | 7 | Ответить
Имран про MuseScore 2.0.2 [15-03-2016]
Я скачал эту программу. Просто отличная. У меня Windows 8 в ноутбуке на английском языке. Как я смогу скачать эту программу на русском языке? 7 | 21 | Ответить
Сергей про MuseScore 2.0.2 [17-11-2015]
Подскажите как добавить 2-3-4 нотоносец, уже все клавишы истыкал, всё что можно перепробывал, дохожу до конца первого и всё? 3 | 3 | Ответить
Лилия в ответ Сергей про MuseScore 2.0.2 [24-01-2016]
Когда Вы только оформляете все текстовые названия при создании партитуры , идете вперед, программа предлагает выбрать инструменты. Когда выбираете, строится нотоносец. сколько выбираете. столько нотоносцев получаете. ddi 2 | 3 | Ответить
Дед про MuseScore 2.0.1 [20-05-2015]
Прекрасная программа. Делал в ней партитуры и минуса для внучки, пока она не переросла меня в этом деле. :) 2 | 2 | Ответить