MuseScore для Windows

MuseScore 3.5.0

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Описание MuseScore 3.5.0Описание   Скачать MuseScore 3.5.0СКАЧАТЬ (95,68 Мб) Скриншоты MuseScore 3.5.0Скриншоты (4)   Статистика MuseScore 3.5.0Статистика   Отзывы о MuseScore 3.5.0Отзывы (11)  
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4.35 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с внешней MIDI-клавиатуры.

Ключевые особенности программы:

  • Ввод нот в WYSIWYG режиме.
  • Неограниченное количество нотных линеек.
  • Прямой доступ ко всем свойствам любого объекта.
  • Обширная база инструментов, позволяющая создавать партитуры для всех музыкальных направлений.
  • Большое количество шаблонов.
  • Ввод нот мышью, с компьютерной или MIDI-клавиатуры.
  • Наличие встроенного секвенсера и программного синтезатора FluidSynth.
  • Возможность сохранения и загрузки стилей оформления партитуры.
  • Импорт и экспорт файлов в форматах MusicXML и Standard MIDI File (SMF).
  • Поддержка плагинов.
  • Экспорт партитуры в файлы PDF, SVG и PNG.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
MuseScore
MuseScore
MuseScore
MuseScore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 23 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - DJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе MuseScore

Андрей про MuseScore 2.2.1 [21-04-2018]

Скажите пожалуйста, как сохранить (или экспортировать как там пишут) файл, созданный в этой программе, в формате mp3 ? В меню со списком форматов пишут что можно, но для этого надо иметь какой-то дополнительный файл с расширением dll, но где его взять ? Непонятно, или он дается вместе с пакетом файлов этой программы (где его там искать ?), или его надо приобретать где-то отдельно ?
3 | 6 | Ответить

Михаил про MuseScore 2.0.3 [25-12-2016]

Ацкий отстой! Долбанутая система редактирования партитуры. Абсолютно неочевидные манипуляции. Проблема со вставкой ноты между двумя смежными нотами. Если длительность нот превышает размер такта концы теряются! Паузы ваще живут отдельной жизнью. Фтопку!
2 | 7 | Ответить

Имран про MuseScore 2.0.2 [15-03-2016]

Я скачал эту программу. Просто отличная. У меня Windows 8 в ноутбуке на английском языке. Как я смогу скачать эту программу на русском языке?
7 | 21 | Ответить

Сергей про MuseScore 2.0.2 [17-11-2015]

Подскажите как добавить 2-3-4 нотоносец, уже все клавишы истыкал, всё что можно перепробывал, дохожу до конца первого и всё?
3 | 3 | Ответить

Лилия в ответ Сергей про MuseScore 2.0.2 [24-01-2016]

Когда Вы только оформляете все текстовые названия при создании партитуры , идете вперед, программа предлагает выбрать инструменты. Когда выбираете, строится нотоносец. сколько выбираете. столько нотоносцев получаете. ddi
2 | 3 | Ответить

Дед про MuseScore 2.0.1 [20-05-2015]

Прекрасная программа. Делал в ней партитуры и минуса для внучки, пока она не переросла меня в этом деле. :)
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