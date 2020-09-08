MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с внешней MIDI-клавиатуры.

Sibelius - пожалуй лучший на сегодняшний день профессиональный нотный редактор, который станет незаменимым инструментом композиторов и музыкантов для создания,

XenoHarmonica - это эмулятор правой клавиатуры баяна для персонального компьютера. С помощью этой программы можно играть на компьютерной клавиатуре почти как на

MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с