Solar System 3D - отличный трехмерный скринсейвер с планетами Солнечной системы и их наиболее крупными спутниками, который позволяет любоваться реалистичными и удивительными картинами далекого космоса.

В настройках скринсейвера можно задавать размер окна на мониторе ПК (включая полноэкранный режим), качество сглаживания элементов картинки, размер текстур, качество графики и эффектов, а также установить требуемую громкость звуков и музыкального сопровождения. Также Вы можете выбрать конкретную планету или один из пяти основных спутников (Луна, Ио, Европа, Ганимед или Каллисто), либо разрешить случайный выбор планет/спутников. Для ближайших к Солнцу шести планет и Луны предлагается два режима просмотра - "Свободная" (объект в центре экрана) или "Спутник" (вид объекта с низкой орбиты его спутника). Управление режимами обзора осуществляется с помощью клавиатуры и мышью.

После установки "по умолчанию" поверхности небесных тел отображаются "стандартным" комплектом текстур, имеющим минимальной разрешение (качество). Однако присутствует возможность значительно улучшить вид поверхности и атмосферы планет и их спутников, что осуществляется путем скачивания и установки дополнительных патчи с более детальными текстурами.