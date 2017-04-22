Solar System 3D для Windows

Solar System 3D 1.16.2

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Описание Solar System 3D 1.16.2Описание   Скачать Solar System 3D 1.16.2СКАЧАТЬ (82,26 Мб) Скриншоты Solar System 3D 1.16.2Скриншоты (8)   Статистика Solar System 3D 1.16.2Статистика   Отзывы о Solar System 3D 1.16.2Отзывы (4)  
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3.85 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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Solar System 3D - отличный трехмерный скринсейвер с планетами Солнечной системы и их наиболее крупными спутниками, который позволяет любоваться реалистичными и удивительными картинами далекого космоса.

В настройках скринсейвера можно задавать размер окна на мониторе ПК (включая полноэкранный режим), качество сглаживания элементов картинки, размер текстур, качество графики и эффектов, а также установить требуемую громкость звуков и музыкального сопровождения. Также Вы можете выбрать конкретную планету или один из пяти основных спутников (Луна, Ио, Европа, Ганимед или Каллисто), либо разрешить случайный выбор планет/спутников. Для ближайших к Солнцу шести планет и Луны предлагается два режима просмотра - "Свободная" (объект в центре экрана) или "Спутник" (вид объекта с низкой орбиты его спутника). Управление режимами обзора осуществляется с помощью клавиатуры и мышью.

После установки "по умолчанию" поверхности небесных тел отображаются "стандартным" комплектом текстур, имеющим минимальной разрешение (качество). Однако присутствует возможность значительно улучшить вид поверхности и атмосферы планет и их спутников, что осуществляется путем скачивания и установки дополнительных патчи с более детальными текстурами.

Скриншоты Solar System 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 11 531
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКосмос
 Программа Solar System 3D отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Solar System 3D

жека про Solar System 3D 1.0.12 [11-04-2017]

нет звука почему то программа работает без звука
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Нора про Solar System 3D 1.0.12 [05-09-2016]

Не устанавливается вообще. В чем причина? Она на 64 битную?
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Haron про Solar System 3D 1.0.12 [07-11-2011]

Простенькая программка с картинками нескольких планет,отсутствует звук!
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Junkle про Solar System 3D 1.0.12 [23-05-2011]

Супер програмка!!!!!!
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