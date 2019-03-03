EarthView для Windows

EarthView 5.18

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Описание EarthView 5.18Описание   Скачать EarthView 5.18СКАЧАТЬ (18,44 Мб) Скриншоты EarthView 5.18Скриншоты (4)   Статистика EarthView 5.18Статистика   Отзывы о EarthView 5.18Отзывы (30)  Видеоролик к программе EarthView 5.18Видеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 290
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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EarthView - заставка и обои в виде карты земли или глобуса. Глобус медленно вращается и показывает где сейчас день, а где ночь. Рендерит графику высокого качества для высоких разрешений. Содержит информацию о наиболее населенных городах. Гибко настраивается, позволяя подстроить карту «под себя».

Что нового в EarthView 5.18?
  • Обновлены базы данных городов и часовых поясов
EarthView
EarthView
EarthView
EarthView
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 118 302
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Скринсейверы
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Отзывы о программе EarthView

Таки дела про EarthView 5.6.5 [06-07-2017]

В виду последних событий (комментов).
Цена: $25.00 ахахахаха
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Ваше имя в ответ Таки дела про EarthView 5.16.3 [22-12-2018]

эта прога не стоит даже цента
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Александр про EarthView 5.5.15 [31-07-2016]

Исчезли иконки, глобус стоит камушком и жрёт оперативку. И удаляется с трудом. Ну нафиг.
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васек про EarthView 4.2.4 [14-05-2013]

программа г.. не вращается нифига, переводит экран на 8бит
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adgezioner про EarthView 4.0.2 [09-11-2012]

Всё нормально работает, только по моему земля не вращается!
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Ярик про EarthView 3.15.3 [19-01-2012]

А кто то знает есть ли у настройках смена погоды? а то сейчас снег везде а показывает все зеленое.
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