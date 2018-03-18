KeePass для Windows

KeePass 2.38 Pro

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Описание KeePass 2.38 ProОписание   Скачать KeePass 2.38 ProСКАЧАТЬ (3,08 Мб) Скриншоты KeePass 2.38 ProСкриншоты (6)   Статистика KeePass 2.38 ProСтатистика   Отзывы о KeePass 2.38 ProОтзывы (10)  
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4.08 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер паролей. При хранении конфиденциальной информации используются алгоритмы шифрования собственной базы данных (Advanced Encryption Standard (AES, Rijndael) и Twofish), которая в свою очередь защищена единственным мастер-паролем или ключевым файлом.

Ключевые особенности программы:

  • Шифрование собственной базы данных с использованием алгоритмов AES и Twofish.
  • Встроенный генератор паролей.
  • Блокировка базы данных с помощью мастер-пароля, ключевого файла и/или учетной записи пользователя.
  • Поддержка плагинов.
  • Наличие средств для безопасного редактирования паролей.
  • Сортировка паролей по различным группам.
  • Функция автозаполнения.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Экспорт/импорт базы данных в другие форматы (TXT, HTML, XML, CSV и т.д.).
  • Поддержка командной строки.
Скриншоты KeePass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 11 327
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Шифрование
 Программа KeePass отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе KeePass

post# про KeePass 2.36 Pro [12-07-2017]

у пользователей этой программы много времени впустую она не сразу заполняет пароли логины а только постепенно а как поменять не написано это может только разработчик
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Жесть про KeePass 2.35 Pro [13-03-2017]

***та полная, прогу выпустили и ваши пароли сливают
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Алексец про KeePass 2.35 Pro [06-03-2017]

Пользуясь программой более трёх лет, отзывы только положительные. Перехват пороля и логина невозможен (проверено - в перехвате абракадабра). В итоге - помню только один пароль и пользуюсь как на пк так и на смартфоне и планшете
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leo про KeePass 2.34 Pro [14-06-2016]

Попробовал последнюю версию KeePass и очень удивился, ну какого рожна мне столь сырая поделка. Практически, не работают ни запоминание, ни автовставка логинов(паролей). Никакой автоматизации работы, а наоборот,- один хаос и ни йоты удобства((((
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dolsami про KeePass 2.30 Pro [23-10-2015]

скачал - установил , русификатор закинул куда положено , вроде бы всё работает ,решил пароли на почтах своих сменить - а он пишет что файл повреждён и изменения сохранить нельзя , снёс его и восстановил 28 версию , она гладко работает.
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