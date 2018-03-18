KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер паролей. При хранении конфиденциальной информации используются алгоритмы шифрования собственной базы данных (Advanced Encryption Standard (AES, Rijndael) и Twofish), которая в свою очередь защищена единственным мастер-паролем или ключевым файлом.
Ключевые особенности программы:
Шифрование собственной базы данных с использованием алгоритмов AES и Twofish.
Встроенный генератор паролей.
Блокировка базы данных с помощью мастер-пароля, ключевого файла и/или учетной записи пользователя.
Поддержка плагинов.
Наличие средств для безопасного редактирования паролей.
Сортировка паролей по различным группам.
Функция автозаполнения.
Поддержка "горячих" клавиш.
Экспорт/импорт базы данных в другие форматы (TXT, HTML, XML, CSV и т.д.).
Пользуясь программой более трёх лет, отзывы только положительные. Перехват пороля и логина невозможен (проверено - в перехвате абракадабра). В итоге - помню только один пароль и пользуюсь как на пк так и на смартфоне и планшете | | Ответить
leo про KeePass 2.34 Pro [14-06-2016]
Попробовал последнюю версию KeePass и очень удивился, ну какого рожна мне столь сырая поделка. Практически, не работают ни запоминание, ни автовставка логинов(паролей). Никакой автоматизации работы, а наоборот,- один хаос и ни йоты удобства(((( 8 | | Ответить
dolsami про KeePass 2.30 Pro [23-10-2015]
скачал - установил , русификатор закинул куда положено , вроде бы всё работает ,решил пароли на почтах своих сменить - а он пишет что файл повреждён и изменения сохранить нельзя , снёс его и восстановил 28 версию , она гладко работает. | | Ответить