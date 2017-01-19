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Talking Tom Cat 2 для iOS

Talking Tom Cat 2 5.2 для iPad

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Описание Talking Tom Cat 2 5.2 для iPadОписание   Скачать Talking Tom Cat 2 5.2 для iPadСКАЧАТЬ (73 Мб) Скриншоты Talking Tom Cat 2 5.2 для iPadСкриншоты (6)   Статистика Talking Tom Cat 2 5.2 для iPadСтатистика   Отзывы о Talking Tom Cat 2 5.2 для iPadОтзывы (3)  
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4.33 из 5, всего оценок - 700
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Talking Tom Cat 2 - довольно приятный котик, который может с вами поиграть и поговорить. Его можно гладить (при этом он урчит) и пинать, но будьте осторожны - он может дать сдачи. Иногда на кота можно понападать собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую камеру.

Программа очень понравится маленьким детям, которые могут играться с Томом часами. Все действия, которые происходят в игре можно записывать, а затем послать по email или выложить сразу на свой аккаунт в youtube или FaceBook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Talking Tom Cat 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Китайский, Японский
Закачек (сегодня/всего)0 / 60 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Talking Tom Cat 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Talking Tom Cat 2

cristina про Talking Tom Cat 2 2.2 для iPad [18-04-2012]

я тебя люблю
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Skog94 про Talking Tom Cat 2 2.1 для iPad [15-01-2012]

Для windows не знаю, но Talking Tom Cat 2 для Android можно скачать на сайте http://talkingtomcat.ru
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qwertyu про Talking Tom Cat 2 2.1 для iPad [02-01-2012]

tom cat for windows где можно найти?
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