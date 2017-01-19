Talking Tom Cat 2 - довольно приятный котик, который может с вами поиграть и поговорить. Его можно гладить (при этом он урчит) и пинать, но будьте осторожны - он может дать сдачи. Иногда на кота можно понападать собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую камеру.
Программа очень понравится маленьким детям, которые могут играться с Томом часами. Все действия, которые происходят в игре можно записывать, а затем послать по email или выложить сразу на свой аккаунт в youtube или FaceBook.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app