Talking Tom Cat 2 - довольно приятный котик, который может с вами поиграть и поговорить. Его можно гладить (при этом он урчит) и пинать, но будьте осторожны - он может дать сдачи. Иногда на кота можно понападать собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую камеру.

Программа очень понравится маленьким детям, которые могут играться с Томом часами. Все действия, которые происходят в игре можно записывать, а затем послать по email или выложить сразу на свой аккаунт в youtube или FaceBook.