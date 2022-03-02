Чудо-Книжка для iOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vincent Herriau
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Чудо-Книжка - сборник сказок, красочных иллюстраций и интерактивных историй для детей возрастом от 3 до 12 лет. Материалы приложения помогут детям при подготовке к детскому саду или школе, а детям постарше - для расширения кругозора. Ребенок научится читать, слушать и играть вместе с любимыми героями!
В Чудо-книжке собраны:
• народные сказки для самых маленьких - Три медведя, Теремок, басни Крылова...
• зарубежные сказки таких авторов, как Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, Братья Гримм
• детские сказки современных авторов
• энциклопедии об окружающем мире
• книги серии "Жизнь замечательных людей"
• "Зимние сказки"
• интерактивный мультфильм «Котики, вперед!»
Детская зарубежная литература представлена такими сказками, как Красная шапочка, Принцесса на горошине, Огниво, Госпожа Метелица, Кот в сапогах, Красавица и Чудовище, Белоснежка и семь гномов, Снежная королева и другие.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Приложение постоянно пополняется новыми книгами
• Развивающие игры и задания прямо на страницах книг
• Качественная озвучка присутствует в каждой книжке, но вы легко сможете отключить голос диктора, чтобы почитать вашему малышу самостоятельно
• Книжки-панорамки, которые позволят взглянуть на привычные сказки под новым углом
• Еженедельные бонусные книжки, доступные в течение одной недели
• Режим родительского контроля защитит от непреднамеренных покупок
• Режим оффлайн-чтения. Скачав однажды книжку, вы сможете прочитать ее в любом месте без доступа к интернету
• Синхронизация книг на всех ваших мобильных устройствах
В приложение встроены платные покупки,а именно:
- Доступ ко всем книгам - 6,49 USD
- Доступ ко всем книгам - 2,99 USD
- Безграничный доступ ко всем книгам - 2,49 USD
- Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD
- Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD
- Алфавит - 1,19 USD
- Неограниченный доступ ко всем книгам - 4,99 USD
- Безграничный доступ ко всем книгам - 3,49 USD
- Котики - 2,49 USD
- Девочка и Сон - 2,49 USD
ВНИМАНИЕ! Скачанные книжки можно читать оффлайн, так что это приложение может скрасить часы и дни пребывания украинских детей в бомбоубежищах или подвалах частных домов...
Слава Украине!
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе Чудо-Книжка
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Отзывов о программе Чудо-Книжка 1.2.0 пока нет, можете добавить...