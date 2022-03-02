Чудо-Книжка - сборник сказок, красочных иллюстраций и интерактивных историй для детей возрастом от 3 до 12 лет. Материалы приложения помогут детям при подготовке к детскому саду или школе, а детям постарше - для расширения кругозора. Ребенок научится читать, слушать и играть вместе с любимыми героями!

В Чудо-книжке собраны:

• народные сказки для самых маленьких - Три медведя, Теремок, басни Крылова...

• зарубежные сказки таких авторов, как Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, Братья Гримм

• детские сказки современных авторов

• энциклопедии об окружающем мире

• книги серии "Жизнь замечательных людей"

• "Зимние сказки"

• интерактивный мультфильм «Котики, вперед!»

Детская зарубежная литература представлена такими сказками, как Красная шапочка, Принцесса на горошине, Огниво, Госпожа Метелица, Кот в сапогах, Красавица и Чудовище, Белоснежка и семь гномов, Снежная королева и другие.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Приложение постоянно пополняется новыми книгами

• Развивающие игры и задания прямо на страницах книг

• Качественная озвучка присутствует в каждой книжке, но вы легко сможете отключить голос диктора, чтобы почитать вашему малышу самостоятельно

• Книжки-панорамки, которые позволят взглянуть на привычные сказки под новым углом

• Еженедельные бонусные книжки, доступные в течение одной недели

• Режим родительского контроля защитит от непреднамеренных покупок

• Режим оффлайн-чтения. Скачав однажды книжку, вы сможете прочитать ее в любом месте без доступа к интернету

• Синхронизация книг на всех ваших мобильных устройствах

В приложение встроены платные покупки,а именно:

Доступ ко всем книгам - 6,49 USD

Доступ ко всем книгам - 2,99 USD

Безграничный доступ ко всем книгам - 2,49 USD

Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD

Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD

Алфавит - 1,19 USD

Неограниченный доступ ко всем книгам - 4,99 USD

Безграничный доступ ко всем книгам - 3,49 USD

Котики - 2,49 USD

Девочка и Сон - 2,49 USD

ВНИМАНИЕ! Скачанные книжки можно читать оффлайн, так что это приложение может скрасить часы и дни пребывания украинских детей в бомбоубежищах или подвалах частных домов...

Слава Украине!