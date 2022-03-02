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Чудо-Книжка для iOS

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108,4 Мб
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Чудо-Книжка - сборник сказок, красочных иллюстраций и интерактивных историй для детей возрастом от 3 до 12 лет. Материалы приложения помогут детям при подготовке к детскому саду или школе, а детям постарше - для расширения кругозора. Ребенок научится читать, слушать и играть вместе с любимыми героями!

 

В Чудо-книжке собраны:

• народные сказки для самых маленьких - Три медведя, Теремок, басни Крылова...

• зарубежные сказки таких авторов, как Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, Братья Гримм

• детские сказки современных авторов 

• энциклопедии об окружающем мире 

• книги серии "Жизнь замечательных людей"

• "Зимние сказки"

• интерактивный мультфильм «Котики, вперед!»

 

Детская зарубежная литература представлена такими сказками, как Красная шапочка, Принцесса на горошине, Огниво, Госпожа Метелица, Кот в сапогах, Красавица и Чудовище, Белоснежка и семь гномов, Снежная королева и другие.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Приложение постоянно пополняется новыми книгами

• Развивающие игры и задания прямо на страницах книг

• Качественная озвучка присутствует в каждой книжке, но вы легко сможете отключить голос диктора, чтобы почитать вашему малышу самостоятельно

• Книжки-панорамки, которые позволят взглянуть на привычные сказки под новым углом

• Еженедельные бонусные книжки, доступные в течение одной недели

• Режим родительского контроля защитит от непреднамеренных покупок

• Режим оффлайн-чтения. Скачав однажды книжку, вы сможете прочитать ее в любом месте без доступа к интернету

• Синхронизация книг на всех ваших мобильных устройствах

 

В приложение встроены платные покупки,а  именно:

  • Доступ ко всем книгам - 6,49 USD
  • Доступ ко всем книгам - 2,99 USD
  • Безграничный доступ ко всем книгам - 2,49 USD
  • Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD
  • Безграничный доступ ко всем книгам - 0,99 USD
  • Алфавит - 1,19 USD
  • Неограниченный доступ ко всем книгам - 4,99 USD
  • Безграничный доступ ко всем книгам - 3,49 USD
  • Котики - 2,49 USD
  • Девочка и Сон - 2,49 USD

ВНИМАНИЕ! Скачанные книжки можно читать оффлайн, так что это приложение может скрасить часы и дни пребывания украинских детей в бомбоубежищах или подвалах частных домов...

Слава Украине!

Что нового в Чудо-Книжка 1.2.0?
  • исправлены ошибки
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