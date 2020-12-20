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Говорящий Том 2 для Android

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Говорящий Том 2 – продолжение общения с коммуникабельным котом Томом, который после того как стал знаменитостью, переехал из грязного переулка в уютную квартиру.

Он по-прежнему не оставляет без внимания ни прикосновение к экрану, ни ваши комментарии, его также можно гладить и дразнить, но теперь при попытке его пнуть Том сопротивляется и может дать сдачи. Веселитесь с Томом, переодевайте его в забавные костюмы и получайте за это вознаграждения. Кроме того, на кота можно понападать соседской собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую атаку.

Учувствуйте в забавных мини-играх, которые могут принести вам немного золотых монет. 

Что нового в Говорящий Том 2 5.4.1.46 (420)?
  • Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея.
Оценка: 4.56/5 голосов - 158
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.1.46 (420) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 90 604 | Статистика
Размер:54,77 Мб
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Отзывы о программе Говорящий Том 2

Настенька про Говорящий Том 2 5.2.1 для Android [13-04-2017]

Класс
2 | 2 | Ответить

Иван про Talking Tom Cat 2 4.5.1 для Android [08-06-2014]

Прикольная игра.Здесь можно видио снимать и отправлять куда хочеш.Вобщем игра на 5+
2 | 2 | Ответить

Владимир про Talking Tom Cat 2 4.0.2 для Android [25-10-2013]

Отличное приложение, дочь в восторге от таких приколов)))))))
2 | 2 | Ответить

ДАНИЛА про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [13-09-2013]

А ПО РУСКИ ГОВОРИТ
2 | 3 | Ответить

dima laikov про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [03-07-2013]

Все идет!Мою дочь не оторвать!
2 | 2 | Ответить

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