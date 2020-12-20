Говорящий Том 2 для Android
Говорящий Том 2 – продолжение общения с коммуникабельным котом Томом, который после того как стал знаменитостью, переехал из грязного переулка в уютную квартиру.
Он по-прежнему не оставляет без внимания ни прикосновение к экрану, ни ваши комментарии, его также можно гладить и дразнить, но теперь при попытке его пнуть Том сопротивляется и может дать сдачи. Веселитесь с Томом, переодевайте его в забавные костюмы и получайте за это вознаграждения. Кроме того, на кота можно понападать соседской собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую атаку.
Учувствуйте в забавных мини-играх, которые могут принести вам немного золотых монет.
- Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея.
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 158
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.1.46 (420) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 90 604 | Статистика
|Размер:
|54,77 Мб
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Отзывы о программе Говорящий Том 2
Иван про Talking Tom Cat 2 4.5.1 для Android [08-06-2014]
Прикольная игра.Здесь можно видио снимать и отправлять куда хочеш.Вобщем игра на 5+
2 | 2 | Ответить
Владимир про Talking Tom Cat 2 4.0.2 для Android [25-10-2013]
Отличное приложение, дочь в восторге от таких приколов)))))))
2 | 2 | Ответить
dima laikov про Talking Tom Cat 2 2.2 для Android [03-07-2013]