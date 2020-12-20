Говорящий Том 2 – продолжение общения с коммуникабельным котом Томом, который после того как стал знаменитостью, переехал из грязного переулка в уютную квартиру.

Он по-прежнему не оставляет без внимания ни прикосновение к экрану, ни ваши комментарии, его также можно гладить и дразнить, но теперь при попытке его пнуть Том сопротивляется и может дать сдачи. Веселитесь с Томом, переодевайте его в забавные костюмы и получайте за это вознаграждения. Кроме того, на кота можно понападать соседской собакой Бэном, который загоняет кота на люстру или устраивает ему газовую атаку.

Учувствуйте в забавных мини-играх, которые могут принести вам немного золотых монет.