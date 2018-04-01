Martview - стильная и продвинутая читалка электронных книг. При использовании программы у пользователя создается ощущение, будто в руках полноценное печатное издание - даже страницы можно перелистывать мышкой как настоящие (особенно эту возможность оценят владельцы устройств с сенсорным управлением). Также можно использовать более привычный горизонтальный или вертикальный режим прокрутки.

Кроме формата PDF, программа поддерживает свой собственный формат MART, в котором можно загружать бесплатные журналы (всего в библиотеке более 5000 журналов в различных категориях) с официального сайта непосредственно из окна Martview. К достоинствам программы также следует отнести возможность создания электронных книг и конвертации файлов PDF, JPG, GIF, PNG и архивов RAR и ZIP в формат MART.