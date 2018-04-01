Martview для Windows

Martview 2.5.3

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Описание Martview 2.5.3Описание   Скачать Martview 2.5.3СКАЧАТЬ (25,69 Мб) Скриншоты Martview 2.5.3Скриншоты (6)   Статистика Martview 2.5.3Статистика   Отзывы о Martview 2.5.3Отзывы (4)  
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4.22 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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Martview - стильная и продвинутая читалка электронных книг. При использовании программы у пользователя создается ощущение, будто в руках полноценное печатное издание - даже страницы можно перелистывать мышкой как настоящие (особенно эту возможность оценят владельцы устройств с сенсорным управлением). Также можно использовать более привычный горизонтальный или вертикальный режим прокрутки.

Кроме формата PDF, программа поддерживает свой собственный формат MART, в котором можно загружать бесплатные журналы (всего в библиотеке более 5000 журналов в различных категориях) с официального сайта непосредственно из окна Martview. К достоинствам программы также следует отнести возможность создания электронных книг и конвертации файлов PDF, JPG, GIF, PNG и архивов RAR и ZIP в формат MART.

Скриншоты Martview:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки
 Программа Martview отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Martview

Алексей про Martview 2.52 [13-03-2016]

Чем она засирает? Программа написана на Java, и для того что бы она корректно работала, устанавливает необходимые компоненты. Хорошая программа, мне понравилась.
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Break® про Martview 2.52 [10-09-2015]

Отличная программа! Пользуюсь давным-давно. "Всякая хрень" устанавливается у тех, кто не умеет снимать галки с ненужных предложений при установке.
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Дмитрий про Martview 2.52 [18-08-2013]

НЕ КАЧАЙТЕ! Засерает комп не нужной хренью.
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Юра про Martview 2.52 [22-07-2013]

Только забыли сказать, что она еще всякую фигню устанавливает, меняет настройки всех браузеров, в общем беспредел...
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