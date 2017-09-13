Syntext Serna Free 4.2 Syntext Serna Free - довольно мощный, при этом бесплатный, XML редактор который поможет вам при создании документов различных форматов, таких как техническая HelpScribble 8.0.0 HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы можете делать WinHelp (.hlp) файлы, HTML Help (.chm) файлы, руководства и HelpNDoc 5.1.0.217 HelpNDoc - мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко создавать справочную документацию в разнообразных форматах, включая

CHM Editor 3.1.0 CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно CHM Builder 2010 1075 CHM Builder 2010 - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для создания CHM-файлов (компилированных HTML-документов) PowerCHM 7.7 PowerCHM - Программа для создания файлов справки в формате .chm из форматов .doc, .pdf, .txt, .htm, .html и .mht.