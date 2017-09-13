HelpNDoc для Windows

HelpNDoc 5.3.1.356

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Описание HelpNDoc 5.3.1.356Описание   Скачать HelpNDoc 5.3.1.356СКАЧАТЬ (20,43 Мб) Скриншоты HelpNDoc 5.3.1.356Скриншоты (3)   Статистика HelpNDoc 5.3.1.356Статистика   Отзывы о HelpNDoc 5.3.1.356Отзывы (4)  
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4.17 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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HelpNDoc - мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко создавать справочную документацию в разнообразных форматах, включая CHM, HTML, PDF или совместимых с Word.

Присутствует интерактивная проверка орфографии, возможность визуального редактирования, генерация кода для различных языков программирования (C/C++, Delphi/Pascal, Fortran 90/95, Power Basic и Visual Basic), поддержка шаблонов и многое другое. Программа бесплатна для персонального использования.

Что нового в HelpNDoc 5.3.1.356?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты HelpNDoc:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 897
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСоздание справки
 Программа HelpNDoc отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе HelpNDoc

Сергей про HelpNDoc 5.1.0.217 [30-04-2017]

Начал разбираться с программой - господа, стоит разбираться!!! Программа способна на многое!!!
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Юрий про HelpNDoc 4.9.2.132 [06-09-2016]

Поиск на русском в текущей версии 4.9.2.132 работает
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Sun про HelpNDoc 4.5.0.497 [03-09-2014]

Действительно поиск в программе не работает

К тому же все разделы chm и PDF справки содержат назойливую надпись, что "Справка создана с помощью персональной версии HelpNDoc"
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disold про HelpNDoc 3.9.1.648 [22-07-2013]

Всё хорошо, только функция поиска на закладке Search работает по непонятному принцыпу.
Не находит некоторые слова вообще (русские).
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