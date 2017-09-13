Syntext Serna Free 4.2
Syntext Serna Free - довольно мощный, при этом бесплатный, XML редактор который поможет вам при создании документов различных форматов, таких как техническая
HelpScribble 8.0.0
HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы можете делать WinHelp (.hlp) файлы, HTML Help (.chm) файлы, руководства и
HelpNDoc 5.1.0.217
HelpNDoc - мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко создавать справочную документацию в разнообразных форматах, включая
CHM Editor 3.1.0
CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно
CHM Builder 2010 1075
CHM Builder 2010 - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для создания CHM-файлов (компилированных HTML-документов)
PowerCHM 7.7
PowerCHM - Программа для создания файлов справки в формате .chm из форматов .doc, .pdf, .txt, .htm, .html и .mht.