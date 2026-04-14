HelpNDoc для Windows
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.5.0.323 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IBE Software
|Категория:
|Создание справки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 997 | Статистика
|Размер:
|52.07 Мб
HelpNDoc - мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко создавать справочную документацию в разнообразных форматах, включая CHM, HTML, PDF или совместимых с Word.
Присутствует интерактивная проверка орфографии, возможность визуального редактирования, генерация кода для различных языков программирования (C/C++, Delphi/Pascal, Fortran 90/95, Power Basic и Visual Basic), поддержка шаблонов и многое другое. Программа бесплатна для персонального использования.
- Исправлены ошибки.
HelpNDoc - мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко...
Отзывы о программе HelpNDoc
Владимир про HelpNDoc 5.1.0.217 [06-07-2017]
Хоть кириллица, хоть латиница - поиск почему-то не работает если сам заголовок топика на русском. Переименовываешь на инглиш - поиск контента работает...
Ответить
Сергей про HelpNDoc 5.1.0.217 [30-04-2017]
Начал разбираться с программой - господа, стоит разбираться!!! Программа способна на многое!!!
Ответить
Владимир в ответ Сергей про HelpNDoc 5.1.0.217 [14-08-2017]
Юрий про HelpNDoc 4.9.2.132 [06-09-2016]
Поиск на русском в текущей версии 4.9.2.132 работает
Ответить
Sun про HelpNDoc 4.5.0.497 [03-09-2014]
Действительно поиск в программе не работает
К тому же все разделы chm и PDF справки содержат назойливую надпись, что "Справка создана с помощью персональной версии HelpNDoc"
Ответить
disold про HelpNDoc 3.9.1.648 [22-07-2013]
Всё хорошо, только функция поиска на закладке Search работает по непонятному принцыпу.
Не находит некоторые слова вообще (русские).
Ответить