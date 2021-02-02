HelpScribble для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $118.00
|Версия:
|8.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JGsoft
|Категория:
|Создание справки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 771 | Статистика
|Размер:
|7,69 Мб
|СКАЧАТЬ
HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы можете делать WinHelp (.hlp) файлы, HTML Help (.chm) файлы, руководства и онлайн документацию. Если вы ранее использовали подобную утилиту для создания файлов помощи, вы можете продолжить свою работу импортируя в программу HPJ и RTF файлы созданные другой утилитой. Приложение не является надстройкой над MS Word как большинство других утилит для работы с файлами справки, а является полностью независимым многофункциональным средством со своим встроенным редактором.
С помощью HelpScribble вы можете создавать различные документы:
- WinHelp - формат справочного файла поддерживаемый всеми версиями windows. Этот формат достаточно быстрый и компактный. В HelpScribble есть все необходимые функции для создания файлов данного формата. В том числе: оглавление, ключевые слова и т.д.
- HTML Help новый формат справочного файла поддерживаемый Windows 98, ME, 2000, XP а так же являющийся стандартом для .NET Используя HelpScribble вы сможете делать классические WinHelp.hlp файлы а так же новые HTML help.chm
- Web Help - Если вам необходимо разработать онлайн документацию, вы можете сделать один большой HTML файл или несколько маленьких из вашего проекта. Кроме того, в утилите имеется возможность загрузить эти файлы на сервер.
- Печатная документация - Читать бумажную документацию проще чем документацию с экрана. Программа позволяет создавать документацию в формате PDF которая затем может быть распечатана на принтере
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе HelpScribble
gregsparrow про HelpScribble [10-03-2005]
так почитать то она луче, чем стандартная, которая идет вместе с Visual Studio
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