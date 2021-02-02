HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы можете делать WinHelp (.hlp) файлы, HTML Help (.chm) файлы, руководства и онлайн документацию. Если вы ранее использовали подобную утилиту для создания файлов помощи, вы можете продолжить свою работу импортируя в программу HPJ и RTF файлы созданные другой утилитой. Приложение не является надстройкой над MS Word как большинство других утилит для работы с файлами справки, а является полностью независимым многофункциональным средством со своим встроенным редактором.

С помощью HelpScribble вы можете создавать различные документы: