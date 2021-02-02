HelpScribble для Windows

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Оценка: 4.33/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $118.00
Версия:8.3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Создание справки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 771 | Статистика
Размер:7,69 Мб
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HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы можете делать WinHelp (.hlp) файлы, HTML Help (.chm) файлы, руководства и онлайн документацию. Если вы ранее использовали подобную утилиту для создания файлов помощи, вы можете продолжить свою работу импортируя в программу HPJ и RTF файлы созданные другой утилитой. Приложение не является надстройкой над MS Word как большинство других утилит для работы с файлами справки, а является полностью независимым многофункциональным средством со своим встроенным редактором.

С помощью HelpScribble вы можете создавать различные документы:

  • WinHelp - формат справочного файла поддерживаемый всеми версиями windows. Этот формат достаточно быстрый и компактный. В HelpScribble есть все необходимые функции для создания файлов данного формата. В том числе: оглавление, ключевые слова и т.д.
  • HTML Help новый формат справочного файла поддерживаемый Windows 98, ME, 2000, XP а так же являющийся стандартом для .NET Используя HelpScribble вы сможете делать классические WinHelp.hlp файлы а так же новые HTML help.chm
  • Web Help - Если вам необходимо разработать онлайн документацию, вы можете сделать один большой HTML файл или несколько маленьких из вашего проекта. Кроме того, в утилите имеется возможность загрузить эти файлы на сервер.
  • Печатная документация - Читать бумажную документацию проще чем документацию с экрана. Программа позволяет создавать документацию в формате PDF которая затем может быть распечатана на принтере
Что нового в HelpScribble 8.3.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе HelpScribble

gregsparrow про HelpScribble [10-03-2005]

так почитать то она луче, чем стандартная, которая идет вместе с Visual Studio
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