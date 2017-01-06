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Duplicate Cleaner для Windows

Duplicate Cleaner 4.0.4 Free

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Описание Duplicate Cleaner 4.0.4 FreeОписание   Скачать Duplicate Cleaner 4.0.4 FreeСКАЧАТЬ (5,18 Мб) Скриншоты Duplicate Cleaner 4.0.4 FreeСкриншоты (3)   Статистика Duplicate Cleaner 4.0.4 FreeСтатистика   Отзывы о Duplicate Cleaner 4.0.4 FreeОтзывы (4)  
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3.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.72 из 5
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Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др. Благодаря использования алгоритма MD5 Hash приложение выделяется среди аналогов высокой скоростью сканирования и точностью сравнения дубликатов.

Присутствует большое количество разнообразных фильтров, позволяющих осуществлять поиск по содержимому, названию, расширению файла, по тегам музыкальных дорожек, имеется возможность искать дубликаты как на локальных, так и на сетевых дисках, функция экспорта/импорта результатов в формат CSV, предварительный просмотр (для графических файлов) и многое другое.

Что нового в Duplicate Cleaner 4.0.4 Free?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Duplicate Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 9 394
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов

Отзывы о программе Duplicate Cleaner

Ольга про Duplicate Cleaner 3.2.5 Free [11-12-2014]

Работает, установила англ. версию. Куча отличных опций по выбору сканирования, 25,2% отсканировано, и уже более 8 гигов дубликатов из 90 Гб в папке. Надеюсь, не подведет и в удалении. После той программы, которую я попыталась до этого использовать - интерфейс и скорость в разы лучше.
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Igo про Duplicate Cleaner 3.2.3 Free [21-03-2014]

Испорчена в край.Старые версии хорошо работали,эта не нашла НИЧЕГО.Специально тут скачал ещё пару штук,проверил...
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гость про Duplicate Cleaner 3.2.1 Free [20-10-2013]

Куча настроек. Без русского языка точно можно напортачить. Его нет.
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(ерж про Duplicate Cleaner 3.0.1 Free [02-10-2012]

На сайте разработчика есть упоминание о версии с русским языком, но скачать эту версию (1.47) с сайта невозможно, как впрочем и с других сайтов со старыми версиями.
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