Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др. Благодаря использования алгоритма MD5 Hash приложение выделяется среди аналогов высокой скоростью сканирования и точностью сравнения дубликатов.
Присутствует большое количество разнообразных фильтров, позволяющих осуществлять поиск по содержимому, названию, расширению файла, по тегам музыкальных дорожек, имеется возможность искать дубликаты как на локальных, так и на сетевых дисках, функция экспорта/импорта результатов в формат CSV, предварительный просмотр (для графических файлов) и многое другое.
Ольга про Duplicate Cleaner 3.2.5 Free [11-12-2014]
Работает, установила англ. версию. Куча отличных опций по выбору сканирования, 25,2% отсканировано, и уже более 8 гигов дубликатов из 90 Гб в папке. Надеюсь, не подведет и в удалении. После той программы, которую я попыталась до этого использовать - интерфейс и скорость в разы лучше. | | Ответить
Igo про Duplicate Cleaner 3.2.3 Free [21-03-2014]
Испорчена в край.Старые версии хорошо работали,эта не нашла НИЧЕГО.Специально тут скачал ещё пару штук,проверил... 3 | 3 | Ответить
гость про Duplicate Cleaner 3.2.1 Free [20-10-2013]
Куча настроек. Без русского языка точно можно напортачить. Его нет. | | Ответить
(ерж про Duplicate Cleaner 3.0.1 Free [02-10-2012]
На сайте разработчика есть упоминание о версии с русским языком, но скачать эту версию (1.47) с сайта невозможно, как впрочем и с других сайтов со старыми версиями. | | Ответить