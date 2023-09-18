Duplicate Cleaner для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.43/5 голосов - 24
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.2 Free / 5.20 Pro | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):11 / 23 661 | Статистика
Размер:5,95 Мб
СКАЧАТЬ
Duplicate Cleaner скриншот № 1
Duplicate Cleaner скриншот № 2
Duplicate Cleaner скриншот № 3

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др. Благодаря использования алгоритма MD5 Hash приложение выделяется среди аналогов высокой скоростью сканирования и точностью сравнения дубликатов.

Присутствует большое количество разнообразных фильтров, позволяющих осуществлять поиск по содержимому, названию, расширению файла, по тегам музыкальных дорожек, имеется возможность искать дубликаты как на локальных, так и на сетевых дисках, функция экспорта/импорта результатов в формат CSV, предварительный просмотр (для графических файлов) и многое другое.

Что нового в Duplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.20 Pro?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

скачать EverythingEverything 1.4.1.1024

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...

скачать WizTreeWizTree 4.15

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать Awesome Duplicate Photo FinderAwesome Duplicate Photo Finder 1.2.1

Простое в работе приложение, предназначенное для поиска дубликатов изображений на ПК и их...

скачать Duplicate CleanerDuplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...

скачать Visual Similarity Duplicate Image FinderVisual Similarity Duplicate Image Finder 6.7.0.1

Основной целью программы Visual Similarity Duplicate Image Finder является быстрый поиск одинаковых или похожих графических файлов...

скачать JumpListsViewJumpListsView 1.16

JumpListsView - небольшая бесплатная программа, которая отображает информацию, хранящуюся в списках "Jump List" на компьютерах под управлением Windows 7 и 8...

Отзывы о программе Duplicate Cleaner

Andy про Duplicate Cleaner 4.1.0 Free [24-12-2018]

4.1.0 Кажется, бесплатная. Первый запуск - отлично. Далее - вместо сканирования предлагает платную версию. Всё.
5 | 11 | Ответить

pashabig про Duplicate Cleaner 4.0.5 Free [21-12-2017]

После установки программа сама предлагает поменять язык! Русский есть.
4 | 3 | Ответить

Ольга про Duplicate Cleaner 3.2.5 Free [11-12-2014]

Работает, установила англ. версию. Куча отличных опций по выбору сканирования, 25,2% отсканировано, и уже более 8 гигов дубликатов из 90 Гб в папке. Надеюсь, не подведет и в удалении. После той программы, которую я попыталась до этого использовать - интерфейс и скорость в разы лучше.
3 | 4 | Ответить

Igo про Duplicate Cleaner 3.2.3 Free [21-03-2014]

Испорчена в край.Старые версии хорошо работали,эта не нашла НИЧЕГО.Специально тут скачал ещё пару штук,проверил...
8 | 7 | Ответить

гость про Duplicate Cleaner 3.2.1 Free [20-10-2013]

Куча настроек. Без русского языка точно можно напортачить. Его нет.
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв