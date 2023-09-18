Duplicate Cleaner для Windows
|Оценка:
|3.43/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.2 Free / 5.20 Pro | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digital Volcano
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|11 / 23 661 | Статистика
|Размер:
|5,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др. Благодаря использования алгоритма MD5 Hash приложение выделяется среди аналогов высокой скоростью сканирования и точностью сравнения дубликатов.
Присутствует большое количество разнообразных фильтров, позволяющих осуществлять поиск по содержимому, названию, расширению файла, по тегам музыкальных дорожек, имеется возможность искать дубликаты как на локальных, так и на сетевых дисках, функция экспорта/импорта результатов в формат CSV, предварительный просмотр (для графических файлов) и многое другое.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
Awesome Duplicate Photo Finder 1.2.1
Простое в работе приложение, предназначенное для поиска дубликатов изображений на ПК и их...
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...
Visual Similarity Duplicate Image Finder 6.7.0.1
Основной целью программы Visual Similarity Duplicate Image Finder является быстрый поиск одинаковых или похожих графических файлов...
JumpListsView - небольшая бесплатная программа, которая отображает информацию, хранящуюся в списках "Jump List" на компьютерах под управлением Windows 7 и 8...
Отзывы о программе Duplicate Cleaner
Andy про Duplicate Cleaner 4.1.0 Free [24-12-2018]
4.1.0 Кажется, бесплатная. Первый запуск - отлично. Далее - вместо сканирования предлагает платную версию. Всё.
5 | 11 | Ответить
pashabig про Duplicate Cleaner 4.0.5 Free [21-12-2017]
После установки программа сама предлагает поменять язык! Русский есть.
4 | 3 | Ответить
Ольга про Duplicate Cleaner 3.2.5 Free [11-12-2014]
Работает, установила англ. версию. Куча отличных опций по выбору сканирования, 25,2% отсканировано, и уже более 8 гигов дубликатов из 90 Гб в папке. Надеюсь, не подведет и в удалении. После той программы, которую я попыталась до этого использовать - интерфейс и скорость в разы лучше.
3 | 4 | Ответить
Igo про Duplicate Cleaner 3.2.3 Free [21-03-2014]
Испорчена в край.Старые версии хорошо работали,эта не нашла НИЧЕГО.Специально тут скачал ещё пару штук,проверил...
8 | 7 | Ответить
гость про Duplicate Cleaner 3.2.1 Free [20-10-2013]
Куча настроек. Без русского языка точно можно напортачить. Его нет.
3 | 4 | Ответить