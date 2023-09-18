Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др. Благодаря использования алгоритма MD5 Hash приложение выделяется среди аналогов высокой скоростью сканирования и точностью сравнения дубликатов.

Присутствует большое количество разнообразных фильтров, позволяющих осуществлять поиск по содержимому, названию, расширению файла, по тегам музыкальных дорожек, имеется возможность искать дубликаты как на локальных, так и на сетевых дисках, функция экспорта/импорта результатов в формат CSV, предварительный просмотр (для графических файлов) и многое другое.