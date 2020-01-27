WizTree для Windows

WizTree 3.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WizTree 3.32Описание   Скачать WizTree 3.32СКАЧАТЬ (3,4 Мб) Скриншоты WizTree 3.32Скриншоты (4)   Статистика WizTree 3.32Статистика   Отзывы о WizTree 3.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.72 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.72 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске. Особенностью данного приложения является его высокая производительность анализа дискового пространства благодаря прямому взаимодействию с главной файловой таблицей, которая содержит подробную информацию о содержимом носителя.

Интерфейс программы предельно прост и понятен, все необходимые инструменты и функции доступны в главном окне. WizTree работает в автоматическом режиме, активируясь после выбора анализируемого объекта. Результаты по умолчанию упорядочены по объему занимаемого дискового пространства в процентах, однако в ручную можно настроить и другую конфигурацию. Функция «Top 1000 Largest Files» показывает пользователям список самых больших файлов.

После проведения выбранного сканирования можно удалить ненужные объекты с помощью встроенной опции в контекстном меню. Помимо всего, с помощью утилиты удается обнаруживать и отображать файлы и папки, удаленные с помощью других приложений. Недостатком программы является то обстоятельство, что она может использоваться только с файловой системой NTFS.

WizTree
WizTree
WizTree
WizTree
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 17 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Очистка диска
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

WizTree 3.31

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

AllDup 4.4.14

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по

Everything 1.4.1.935

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5

Бесплатная портативная утилита для поиска и удаления дубликатов файлов. Присутствует возможность указывать сразу несколько папок для обработки, анализ файлов по

Duplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые

скачать Adguard

Отзывы о программе WizTree

Admin

Отзывов о программе WizTree 3.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 