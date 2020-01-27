WizTree 3.31
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
AllDup 4.4.14
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
Удаление дубликатов файлов ХиКи 1.5
Бесплатная портативная утилита для поиска и удаления дубликатов файлов. Присутствует возможность указывать сразу несколько папок для обработки, анализ файлов по
Duplicate Cleaner 4.1.2 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые