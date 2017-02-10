Пропись для Windows

Пропись 2.3

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Пропись - небольшая простая в применении программа для перевода числа в прописную форму. Будет полезна для тех, кто оформляет бухгалтерские документы, где необходимо прописывать указанные суммы прописью. Работает с буфером обмена, что позволяет использовать утилиту в любом приложении, в том числе в DOS-окне. Позволяет перевести любое число даже десятичные дроби в его прописную форму, выбирая при этом различные варианты денежной единицы, или вообще отказавшись от нее. Не требует установки. Не потребляет много ресурсов.

Работает следующим образом: число копируется в буфер обмена, затем щелчком правой кнопки мыши на иконке программы вызывается меню и из него выбирается пункт "Пропись". После этого в буфере обмена содержится прописная форма числа, и ее можно вставить в любую нужную вам позицию в документе. Все символы в тексте в буфере обмена, отличные от цифр (буквы, пробел и др.) игнорируются при преобразовании. Данные в буфер обмена заносятся в формате Unicode.

Особенности приложения:

  • Перевод в прописную форму целого числа с добавлением денежной единицы.
  • Выбор различных денежных единиц. Перевод без указания денежной единицы.
  • Перевод в прописную форму дробной части числа. При преобразовании округляется до сотых
  • Возможность обработки нулевых значений целой и дробной части.
  • В качестве десятичного разделителя может использоваться точка или запятая.
  • Возможность сохранения настроек программы.
Что нового в Пропись 2.3?
  • В связи с проведенной в Беларуси деноминацией к денежной единице "белорусский рубль" добавлены копейки.
Скриншоты Пропись:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Документы - другое
 Вирусов нет в Пропись 2.2 (21 Февраль 2012)

Отзывы о программе Пропись

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