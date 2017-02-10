Пропись - небольшая простая в применении программа для перевода числа в прописную форму. Будет полезна для тех, кто оформляет бухгалтерские документы, где необходимо прописывать указанные суммы прописью. Работает с буфером обмена, что позволяет использовать утилиту в любом приложении, в том числе в DOS-окне. Позволяет перевести любое число даже десятичные дроби в его прописную форму, выбирая при этом различные варианты денежной единицы, или вообще отказавшись от нее. Не требует установки. Не потребляет много ресурсов.

Работает следующим образом: число копируется в буфер обмена, затем щелчком правой кнопки мыши на иконке программы вызывается меню и из него выбирается пункт "Пропись". После этого в буфере обмена содержится прописная форма числа, и ее можно вставить в любую нужную вам позицию в документе. Все символы в тексте в буфере обмена, отличные от цифр (буквы, пробел и др.) игнорируются при преобразовании. Данные в буфер обмена заносятся в формате Unicode.

Особенности приложения: