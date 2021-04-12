Etxt Антиплагиат для Windows
|Оценка:
|3.92/5 голосов - 238
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.107.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "Инет-Трейд"
|Категории:
|Поиск информации - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|35 / 412 135 | Статистика
|Размер:
|1,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Etxt Антиплагиат (AntiPlagiarism.NET) - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.
Возможности:
- поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;
- находить и выделять неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;
- обозначать неуникальные фрагменты различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;
- создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
- вести пакетную проверку всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла, адреса могут принадлежать разным сайтам: работать со списком прокcи, в том числе и с приватными через авторизацию;
- проверять на уникальность все страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту;
- распознавать капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;
- сортировать файлы в указанной папке по уникальности;
- вести историю проверок.
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....
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Отзывы о программе Etxt Антиплагиат
Ольга в ответ андрей про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [25-02-2020]
А есть альтернатива? кроме антиплагиат ру?
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Анастасия про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [20-06-2019]
Подскажите как сделать капчу на русском языке?
11 | 15 | Ответить