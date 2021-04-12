Etxt Антиплагиат для Windows

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Оценка: 3.92/5 голосов - 238
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.107.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Поиск информации - другое
Загрузок (сегодня/всего):35 / 412 135 | Статистика
Размер:1,84 Мб
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Etxt Антиплагиат (AntiPlagiarism.NET) - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.

Возможности:

  • поиск совпадений по Яндексу, Google, Bing, Mail, Nigma, Qip, Poisk, Genon;
  • находить и выделять неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной копии веб-страницы;
  • обозначать неуникальные фрагменты различными цветами в соответствии с процентным соотношением совпадений;
  • создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
  • вести пакетную проверку всех файлов из папки и на основе списка адресов из файла, адреса могут принадлежать разным сайтам: работать со списком прокcи, в том числе и с приватными через авторизацию;
  • проверять на уникальность все страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту;
  • распознавать капчи (для Yandex, Nigma и Mail) с помощью сервиса Antigate;
  • сортировать файлы в указанной папке по уникальности;
  • вести историю проверок.
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Отзывы о программе Etxt Антиплагиат

андрей про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [03-10-2019]

говно,а не программа
11 | 7 | Ответить

Ольга в ответ андрей про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [25-02-2020]

А есть альтернатива? кроме антиплагиат ру?
10 | 10 | Ответить

Анастасия про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [20-06-2019]

Подскажите как сделать капчу на русском языке?
11 | 15 | Ответить

Ербол про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [19-12-2018]

Дебильная программа хер разберёшь
5 | 20 | Ответить

таня про Etxt Антиплагиат 4.81.0.0 [14-11-2018]

подскажите, как убрать капчу
27 | 98 | Ответить

Света про Etxt Антиплагиат 4.63.0.0 [22-05-2018]

Хорошая программка!Мне нравится.
5 | 7 | Ответить

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