Etxt Антиплагиат (AntiPlagiarism.NET) - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. С ее помощью Вы сможете проверить текст на уникальность быстро и эффективно. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить оригинальность статьи в процентном соотношении. Показывает неуникальные фразы, выделив их разными цветами и позволяет тут же отредактировать их и отправить текст на повторную проверку.

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