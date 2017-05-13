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DAEMON Tools 5.1.274 для Mac
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3.50 из 5, всего оценок - 6
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- Рейтинг программы - 3.50 из 5
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DAEMON Tools - программа для создания простых образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD приводов.
Возможности:
- Монтирование до 4 образов дисков следующих форматов: *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.flac/*.cue, *.iso, *.isz, *.mds/*.mdf, *.mdx, *.nrg, *.pdi, *.dmg, *.vhd.
- Список смонтированых устройств с образами всех форматов доступен в Finder.
- Просмотр истории последних монтируемых образов.
- Автоматическая замена самого старого образа новым.
- Поддержка горячих клавиш для монтирования и извлечения дисков.
- Автозапуск и Автомонтирование.
- Быстрый доступ через панель Dock.
|Скриншоты DAEMON Tools:
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