DAEMON Tools для Mac

DAEMON Tools 5.1.274 для Mac

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Описание DAEMON Tools 5.1.274 для MacОписание   Скачать DAEMON Tools 5.1.274 для MacСКАЧАТЬ (3,58 Мб) Скриншоты DAEMON Tools 5.1.274 для MacСкриншоты (2)   Статистика DAEMON Tools 5.1.274 для MacСтатистика   Отзывы о DAEMON Tools 5.1.274 для MacОтзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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DAEMON Tools - программа для создания простых образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD приводов.

Возможности:

  • Монтирование до 4 образов дисков следующих форматов: *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.flac/*.cue, *.iso, *.isz, *.mds/*.mdf, *.mdx, *.nrg, *.pdi, *.dmg, *.vhd.
  • Список смонтированых устройств с образами всех форматов доступен в Finder.
  • Просмотр истории последних монтируемых образов.
  • Автоматическая замена самого старого образа новым.
  • Поддержка горячих клавиш для монтирования и извлечения дисков.
  • Автозапуск и Автомонтирование.
  • Быстрый доступ через панель Dock.
Скриншоты DAEMON Tools:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 6.90 евро
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 072
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков
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Отзывы о программе DAEMON Tools

Kenisha про DAEMON Tools 3.0.138 для Mac OS X [13-04-2016]

Gee wilslkeri, that's such a great post!
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