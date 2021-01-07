DAEMON Tools для macOS

Описание
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Оценка: 3.14/5 голосов - 7
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 6.90 евро
Ограничение:20 дней
Версия:8.2.715 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Образы дисков
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 087 | Статистика
Размер:23,52 Мб
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DAEMON Tools скриншот № 1
DAEMON Tools скриншот № 2

DAEMON Tools - программа для создания простых образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD приводов.

Возможности:

  • Монтирование до 4 образов дисков следующих форматов: *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.flac/*.cue, *.iso, *.isz, *.mds/*.mdf, *.mdx, *.nrg, *.pdi, *.dmg, *.vhd.
  • Список смонтированых устройств с образами всех форматов доступен в Finder.
  • Просмотр истории последних монтируемых образов.
  • Автоматическая замена самого старого образа новым.
  • Поддержка горячих клавиш для монтирования и извлечения дисков.
  • Автозапуск и Автомонтирование.
  • Быстрый доступ через панель Dock.
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Отзывы о программе DAEMON Tools

Kenisha про DAEMON Tools 3.0.138 для Mac OS X [13-04-2016]

Gee wilslkeri, that's such a great post!
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