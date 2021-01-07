DAEMON Tools для macOS
|Оценка:
|3.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 6.90 евро
|Ограничение:
|20 дней
|Версия:
|8.2.715 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Disc Soft Ltd.
|Категория:
|Образы дисков
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 087 | Статистика
|Размер:
|23,52 Мб
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DAEMON Tools - программа для создания простых образов дисков и эмуляции виртуальных CD/DVD приводов.
Возможности:
- Монтирование до 4 образов дисков следующих форматов: *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.flac/*.cue, *.iso, *.isz, *.mds/*.mdf, *.mdx, *.nrg, *.pdi, *.dmg, *.vhd.
- Список смонтированых устройств с образами всех форматов доступен в Finder.
- Просмотр истории последних монтируемых образов.
- Автоматическая замена самого старого образа новым.
- Поддержка горячих клавиш для монтирования и извлечения дисков.
- Автозапуск и Автомонтирование.
- Быстрый доступ через панель Dock.
- DAEMON Tools для Windows
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