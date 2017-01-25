Яндекс.Браузер - фирменный браузер от компании Яндекс, созданный на базе Chromium. Несмотря на кажущуюся простоту, этот web-обозреватель обладает набором полезных функций, делающих использование ресурсов интернета максимально удобным, комфортным и полноценным.

Одной из основных задач для браузера разработчики ставили скорость запуска и открытия страниц, и надо сказать, что им это удалось - браузер запускается за пару секунд, а в панели инструментов присутствуют только самые нужные кнопки, не отягощая интерфейс. При этом, если у Вас медленный интернет, то автоматически включается режим Турбо - скорость загрузки сайтов наглядно улучшается.

Самые часто посещаемые и любимые ресурсы могут быть внесены в так называемое Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Чтобы перейти на страницу, просто нажмите на ее виджет и сайт откроется без лишних телодвижений.

Особо стоит выделить Умную поисковую строку, куда можно вводить как адреса сайтов, так и обычные поисковые запросы. Удобно, что в процессе ввода информации будут отображаться подсказки для уточнения поиска. Кроме того, если Вы предпочитаете определенную поисковую систему (Google, Яндекс и т.д.), то и это возможно благодаря режиму поисковости. А для некоторых сайтов (например, интернет-магазинов) этот web-обозреватель покажет еще и быстрые ссылки на самые важные разделы сайта.

Нельзя не упомянуть и о безопасности этого web-обозревателя: встроенная технология Safe Browsing защитит Ваш компьютер от зараженных страниц еще до момента их загрузки. А если Вы переходите по незнакомой ссылке на сайт, который подозревается в SMS-мошенничестве, то браузер предупредит об этой опасности. Но и это еще не все - благодаря партнерской программе с Лабораторией Касперского все загружаемые файлы проверяются на вирусы, что убережет Вас нежелательного и вредоносного ПО.

Кроме всего прочего, присутствует такая удобная функция, как перевод страниц иностранных сайтов на родной или любой другой понятный Вам язык. В настоящее время поддерживается 33 языка, в том числе английский, немецкий, французский, украинский и другие. Таким образом, если Вам попадется неизвестное слово или фраза, то достаточно просто навести курсор и нажать Shift - сразу отобразятся доступные варианты перевод.

Если Вы пользуетесь Яндекс.Браузером на разных ПК или даже мобильных устройствах, то как нельзя кстати будет функция синхронизации, которая обеспечивает надежное хранение всех Ваших настроек обозревателя на специальном сервере Яндекса: закладки и Табло будут доступны на любом компьютере, смартфоне или планшете, и не пропадут, даже если само устройство сломается. При переходе на Яндекс из других браузеров можно импортировать закладки, историю и прочие опции, чтобы Вы не тратили время на настройку "под себя", а сразу начали продуктивно использовать интернет.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Яндекс.Браузер - одна из лучших программ для работы с ресурсами всемирной паутины, обеспечивающая максимальный комфорт и удобство использования, высокую скорость загрузки страниц и безопасность. Это первооткрыватель технологии DNSCrypt среди браузеров. Данная технология защищает пользователя от мошенничества с подменой сайтов, обеспечивает безопасный обмен данными между браузером и DNS-сервером.