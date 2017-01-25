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Яндекс.Браузер для Windows

Яндекс.Браузер 16.11.1.673

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Описание Яндекс.Браузер 16.11.1.673Описание   Скачать Яндекс.Браузер 16.11.1.673СКАЧАТЬ (730 Кб) Скриншоты Яндекс.Браузер 16.11.1.673Скриншоты (6)   Статистика Яндекс.Браузер 16.11.1.673Статистика   Отзывы о Яндекс.Браузер 16.11.1.673Отзывы (229)  
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4.21 из 5, всего оценок - 1719
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Яндекс.Браузер - фирменный браузер от компании Яндекс, созданный на базе Chromium. Несмотря на кажущуюся простоту, этот web-обозреватель обладает набором полезных функций, делающих использование ресурсов интернета максимально удобным, комфортным и полноценным.

Одной из основных задач для браузера разработчики ставили скорость запуска и открытия страниц, и надо сказать, что им это удалось - браузер запускается за пару секунд, а в панели инструментов присутствуют только самые нужные кнопки, не отягощая интерфейс. При этом, если у Вас медленный интернет, то автоматически включается режим Турбо - скорость загрузки сайтов наглядно улучшается.

Самые часто посещаемые и любимые ресурсы могут быть внесены в так называемое Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Чтобы перейти на страницу, просто нажмите на ее виджет и сайт откроется без лишних телодвижений.

Особо стоит выделить Умную поисковую строку, куда можно вводить как адреса сайтов, так и обычные поисковые запросы. Удобно, что в процессе ввода информации будут отображаться подсказки для уточнения поиска. Кроме того, если Вы предпочитаете определенную поисковую систему (Google, Яндекс и т.д.), то и это возможно благодаря режиму поисковости. А для некоторых сайтов (например, интернет-магазинов) этот web-обозреватель покажет еще и быстрые ссылки на самые важные разделы сайта.

Нельзя не упомянуть и о безопасности этого web-обозревателя: встроенная технология Safe Browsing защитит Ваш компьютер от зараженных страниц еще до момента их загрузки. А если Вы переходите по незнакомой ссылке на сайт, который подозревается в SMS-мошенничестве, то браузер предупредит об этой опасности. Но и это еще не все - благодаря партнерской программе с Лабораторией Касперского все загружаемые файлы проверяются на вирусы, что убережет Вас нежелательного и вредоносного ПО.

Кроме всего прочего, присутствует такая удобная функция, как перевод страниц иностранных сайтов на родной или любой другой понятный Вам язык. В настоящее время поддерживается 33 языка, в том числе английский, немецкий, французский, украинский и другие. Таким образом, если Вам попадется неизвестное слово или фраза, то достаточно просто навести курсор и нажать Shift - сразу отобразятся доступные варианты перевод.

Если Вы пользуетесь Яндекс.Браузером на разных ПК или даже мобильных устройствах, то как нельзя кстати будет функция синхронизации, которая обеспечивает надежное хранение всех Ваших настроек обозревателя на специальном сервере Яндекса: закладки и Табло будут доступны на любом компьютере, смартфоне или планшете, и не пропадут, даже если само устройство сломается. При переходе на Яндекс из других браузеров можно импортировать закладки, историю и прочие опции, чтобы Вы не тратили время на настройку "под себя", а сразу начали продуктивно использовать интернет.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Яндекс.Браузер - одна из лучших программ для работы с ресурсами всемирной паутины, обеспечивающая максимальный комфорт и удобство использования, высокую скорость загрузки страниц и безопасность. Это первооткрыватель технологии DNSCrypt среди браузеров. Данная технология защищает пользователя от мошенничества с подменой сайтов, обеспечивает безопасный обмен данными между браузером и DNS-сервером.

Скриншоты Яндекс.Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)81 / 364 780
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Яндекс.Браузер

todip про Яндекс.Браузер 16.10.1.1116 [19-11-2016]

У меня Vista, Хром её (с 50-й версии) больше не поддерживает (стал глючить, ломать подключение к интернет при выходе, проблемы на некоторых сайтах и т.п.). Вынуждено перешел на Yandex, пока доволен. Из неудобств - не могу установить привычную в Хроме тему оформления браузера. Рекомендую.
6 | 1 | Ответить

Игорь про Яндекс.Браузер 16.10.0.2564 [05-11-2016]

Перешел с Оперы на Яндекс. Скажу Я был приятно удивлен скоростью и сейчас полностью перешел на браузер Яндекс. Не знаю какой он был раньше Я ни когда опере не изменял но в последнее время опера меня разочаровала особенно последние обновления:( Сейчас юзаю Яндекс и уже привык:) Мне нравится кто бы там что не говорил. Что касается Гугла то Я его вообще не перевариваю Fox мне нравится но тяжеловат для системы, комп у меня не мега ))
14 | 13 | Ответить

Судья про Яндекс.Браузер 16.10.0.2564 [05-11-2016]

Обычный,рекламный,продажный,немного сливающий инфу.
Плюсы: только турбо сжатие видео и данных. Довольно опасный при обновлении,может попытатся что-то переделать для себя.
Для легкого серфинга в нете с его сжатием самое то, - но хранить в нем пароли, данные не советую-он может вас посчитать и запросто "ненавязчево"втюхивать рекламу прямо на ваши сайты.
25 | 2 | Ответить

Кот про Яндекс.Браузер 16.9.1.1192 [02-11-2016]

И чего не нравиться данный браузер,-это лучшая из всего худшего российского производства. Помните мультфильм: возьмите лучших котов; лучшие погибли; тогда возьмите лучших из худших.
7 | 2 | Ответить

Илья про Яндекс.Браузер 16.9.1.1192 [01-11-2016]

я хочу сказать что в яндекс браузере можно сменить на старый интерфейс это просто. вот так это делается- заходите в настройки это там где вкладки в верху, в правом углу там будут 3 темных, горизонтальных палочки нажимаем на них ,ищем слово настройки, заходим в них и смотрим внимательно там можно найти надпись ВЫКЛЮЧИТЬ НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС
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