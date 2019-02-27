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Яндекс.Браузер Лайт для Android

Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для Android

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Описание Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для AndroidСКАЧАТЬ (968 Кб) Скриншоты Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Браузер Лайт – компания Яндекс решила предоставить пользователям новую, «облегченную» версию фирменного браузера.

Отсутствие дополнительных расширений и функций означает, что в браузере доступен только самый необходимый функционал. Потребление электроэнергии приложением также должно немного уменьшиться. В адресной строке можно не только вводить url, но и искать информацию.

В браузере еще присутствует Панель виртуальных закладок под названием Табло. Там будут отображаться наиболее посещаемые вами ресурсы. Самые последние новости и актуальные видео вы найдете в ленте статей и видео Дзен. Персональные подборки основаны на ваших предпочтениях и интересах, так что вы не пропустите новости об игре любимой команды или слухи про популярных деятелей шоу-бизнеса.

Из браузера можно очищать историю и куки, а если внутренней памяти катастрофически мало, то приложение можно перенести на карту памяти microSD.

Что нового в Яндекс.Браузер Лайт 19.1.0.130 для Android?
  • исправлены ошибки, о которых писали пользователи: например, на одних устройствах нельзя было сменить раскладку клавиатуры, на других не получалось смотреть видео в полноэкранном режиме.
Скриншоты Яндекс.Браузер Лайт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 452
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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