Яндекс.Браузер - мобильный браузер от компании Яндекс, с помощью которого серфинг по сети Интернет станет более комфортным и надежным. Программа обладает многими полезными функциями десктопной версии, как например умная поисковая строка, ускоренная загрузка страниц при медленном соединении и экономия трафика при помощи технологии Турбо, синхронизация данных, быстрый доступ к наиболее посещаемым веб-страницам и многое другое.
Блокировка рекламы позволяет избавиться от назойливых баннеров на интернет-страницах. Для этого необходимо подключить внешнее приложение-блокировщик. В режиме Инкогнито браузер не сохраняет пароли, данные для автозаполнения, поисковые запросы и адреса посещённых страниц.
Dolphin Browser Mini - еще один браузер из семейства Dolphin. Mini-версия отличается уменьшенным объемом, меньшим количеством опций. Однако это не сказывается на
Отзывы о программе Яндекс.Браузер
Nemo про Яндекс.Браузер 18.4.1.529 для Android [04-07-2018]
Планшет Lenovo tab 7 7304i android 7.
В версии 18.4.1.529 разрабы накосячили, страницы перезагружаются каждый раз после выключения/включения экрана. В прошлой версии такого не было, нажал кнопку, отключил экран, оставил планшет, пришел включил экран читаешь страницу дальше, а сейчас перезагрузка каждый раз.
И со шрифтами они поиграли, теперь стоит какой-то не очень, толи boltic, толи х.з. | | Ответить
Балыкши про Яндекс.Браузер 17.7.0.1178 для Android [25-10-2017]
На планшете и смартфоне ранее пользовал Гугл Хром. Сейчас перешёл на Яндекс браузер. Плюсы: шустрее работает; есть блокировщик рекламы. В принципе по интерфейсу он во многом похож на Хром. Читаешь здесь отзывы и диву даёшься - почти все браузеры для кого-то гавно (никаких аргументов при этом почти не приводится). Ответственнее надо подходить к написанию отзывов товарищи тамбовские волки, даже если вам платят за обсирание конкурентов. | | Ответить
сеня про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [10-01-2015]
Динозавр со своими плюсами-турбо..есть младший брат-яндекс opera mini 7.5.4. Общая оценка 4.7.У dolphina 4.6. | | Ответить
alex в ответ сеня про Яндекс.Браузер 15.6.2311.6088 для Android [15-01-2016]
Плюс яндекс браузер в том, что он сжимает ещё и видео, что существенно экономит трафик и увеличивает скорость загрузки. | | Ответить
Борис про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [03-01-2015]
А почему? Говно- не аргумент! Весит слишком дохирина?.. Это да. Оперативку хавает. А так ничо вроде. | | Ответить
александр про Яндекс.Браузер 14.4.1750.13427 для Android [29-04-2014]
Лутше б он и не появлялся, говно просто говно!!!!!! 1 | 5 | Ответить