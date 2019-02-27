Программы для Android » Интернет, коммуникации » Браузеры » Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для Android
Яндекс.Браузер для Android

Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для AndroidСКАЧАТЬ (72,87 Мб) Скриншоты Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для AndroidОтзывы (7)  
Оцените программу!
4.41 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Браузер - мобильный браузер от компании Яндекс, с помощью которого серфинг по сети Интернет станет более комфортным и надежным. Программа обладает многими полезными функциями десктопной версии, как например умная поисковая строка, ускоренная загрузка страниц при медленном соединении и экономия трафика при помощи технологии Турбо, синхронизация данных, быстрый доступ к наиболее посещаемым веб-страницам и многое другое.

Блокировка рекламы позволяет избавиться от назойливых баннеров на интернет-страницах. Для этого необходимо подключить внешнее приложение-блокировщик. В режиме Инкогнито браузер не сохраняет пароли, данные для автозаполнения, поисковые запросы и адреса посещённых страниц.

Что нового в Яндекс.Браузер 19.1.3.198 для Android?
  • Вернуться в начало страницы стало проще. Новую кнопку заметят те, кто дочитал сайт до конца.
Скриншоты Яндекс.Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 17 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Яндекс.Браузер отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

Opera Max 3.1.52 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

UC Browser Mini 12.9.7.1173 для Android

UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

Google Chrome 72.0.3626.105 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera 49.2.2361.134358 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

Dolphin Browser Mini 2.3 для Android

Dolphin Browser Mini - еще один браузер из семейства Dolphin. Mini-версия отличается уменьшенным объемом, меньшим количеством опций. Однако это не сказывается на

скачать Adguard

Отзывы о программе Яндекс.Браузер

Nemo про Яндекс.Браузер 18.4.1.529 для Android [04-07-2018]

Планшет Lenovo tab 7 7304i android 7.
В версии 18.4.1.529 разрабы накосячили, страницы перезагружаются каждый раз после выключения/включения экрана. В прошлой версии такого не было, нажал кнопку, отключил экран, оставил планшет, пришел включил экран читаешь страницу дальше, а сейчас перезагрузка каждый раз.
И со шрифтами они поиграли, теперь стоит какой-то не очень, толи boltic, толи х.з.
| | Ответить

Балыкши про Яндекс.Браузер 17.7.0.1178 для Android [25-10-2017]

На планшете и смартфоне ранее пользовал Гугл Хром. Сейчас перешёл на Яндекс браузер. Плюсы: шустрее работает; есть блокировщик рекламы. В принципе по интерфейсу он во многом похож на Хром. Читаешь здесь отзывы и диву даёшься - почти все браузеры для кого-то гавно (никаких аргументов при этом почти не приводится). Ответственнее надо подходить к написанию отзывов товарищи тамбовские волки, даже если вам платят за обсирание конкурентов.
| | Ответить

сеня про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [10-01-2015]

Динозавр со своими плюсами-турбо..есть младший брат-яндекс opera mini 7.5.4. Общая оценка 4.7.У dolphina 4.6.
| | Ответить

alex в ответ сеня про Яндекс.Браузер 15.6.2311.6088 для Android [15-01-2016]

Плюс яндекс браузер в том, что он сжимает ещё и видео, что существенно экономит трафик и увеличивает скорость загрузки.
| | Ответить

Борис про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [03-01-2015]

А почему? Говно- не аргумент! Весит слишком дохирина?.. Это да. Оперативку хавает. А так ничо вроде.
| | Ответить

александр про Яндекс.Браузер 14.4.1750.13427 для Android [29-04-2014]

Лутше б он и не появлялся, говно просто говно!!!!!!
1 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 