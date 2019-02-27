Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик Opera Max 3.1.52 для Android Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте UC Browser Mini 12.9.7.1173 для Android UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

Google Chrome 72.0.3626.105 для Android Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически Opera 49.2.2361.134358 для Android Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и Dolphin Browser Mini 2.3 для Android Dolphin Browser Mini - еще один браузер из семейства Dolphin. Mini-версия отличается уменьшенным объемом, меньшим количеством опций. Однако это не сказывается на