Соло на клавиатуре 9.0.5 Соло на клавиатуре - отличный современный, проверенный временем курс обучения работы на клавиатуре компьютера, позволяющий за короткий срок освоить десятипальцевый VerseQ 2011.12.31 VerseQ - Высокоэффективный клавиатурный тренажер нового поколения! Вместо набора заранее определенных заданий, в VerseQ впервые использованы мощные математические RapidTyping 5.2 RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков

СОЛО на клавиатуре. Три в одном 9.0.5 СОЛО на клавиатуре. Три в одном — известный, проверенный временем клавиатурный тренажёр (десятипальцевый слепой метод). Автор — известный психолог, преподаватель МГУ Клавиатурный тренажер 3.0.2 Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера Trainer.NET 7.0 Trainer.NET 6.0 - бесплатный клавиатурный тренажер. Предложенная техника обучения поможет легко и в короткий срок научиться "слепой печати" на клавиатуре