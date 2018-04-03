Клавиатурный тренажер для Windows

Клавиатурный тренажер 3.1

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Описание Клавиатурный тренажер 3.1Описание   Скачать Клавиатурный тренажер 3.1СКАЧАТЬ (3,47 Мб) Скриншоты Клавиатурный тренажер 3.1Скриншоты (3)   Статистика Клавиатурный тренажер 3.1Статистика   Отзывы о Клавиатурный тренажер 3.1Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
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Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера. Программа содержит уроки работы как с русской раскладкой, так и английской.

Что нового в Клавиатурный тренажер 3.1?
  • Добавлена Новая игра "Клавиатурный Самурай"
  • Исправление ошибок в программе.
Скриншоты Клавиатурный тренажер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 739
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлавиатурные тренажеры
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Отзывы о программе Клавиатурный тренажер

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