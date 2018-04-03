Соло на клавиатуре 9.0.5
Соло на клавиатуре - отличный современный, проверенный временем курс обучения работы на клавиатуре компьютера, позволяющий за короткий срок освоить десятипальцевый
VerseQ 2011.12.31
VerseQ - Высокоэффективный клавиатурный тренажер нового поколения! Вместо набора заранее определенных заданий, в VerseQ впервые использованы мощные математические
RapidTyping 5.2
RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков
СОЛО на клавиатуре. Три в одном 9.0.5
СОЛО на клавиатуре. Три в одном — известный, проверенный временем клавиатурный тренажёр (десятипальцевый слепой метод). Автор — известный психолог, преподаватель МГУ
Клавиатурный тренажер 3.0.2
Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера
Trainer.NET 7.0
Trainer.NET 6.0 - бесплатный клавиатурный тренажер. Предложенная техника обучения поможет легко и в короткий срок научиться "слепой печати" на клавиатуре