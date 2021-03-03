RapidTyping для Windows

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Оценка: 4.30/5 голосов - 40
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Клавиатурные тренажеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 710 | Статистика
Размер:13,64 Мб
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RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков. Все обучение построено в легкой игровой форме, позволяя без утомительного зазубривания научиться печатать без ошибок, не глядя на саму клавиатуру.

С помощью RapidTyping Вы сможете научиться эффективно использовать свою клавиатуру в любой раскладке, повысив скорость набора символов как кириллицей, так и латиницей. Удобно, что программа позволяет отслеживать прогресс любого ученика в виде графиков и таблиц, предоставляя доступ к расширенной статистике, которая легко экспортируется в PDF, HTM, XML, CSV форматы.

Это приложение полностью настраивается на предпочтения пользователя: фон, шрифты, звуки, вид клавиатуры, темы оформления, горячие клавиши и т.д. Реализовано несколько режимов мастерства в зависимости от уровня Ваших способностей. Отработка скоростного набора подается в форме легкой игры с интерактивными персонажами.

Для обучения можно использовать как существующие учебные планы, так и создавать свои собственные упражнения. При необходимости можно даже создать целый курс обучения для отработки навыков любого уровня. В добавок стоит отметить, что тренажер RapidTyping поддерживает несколько разных языков (русский, английский, украинский, венгерский и т.д.), и даже если на реальной клавиатуре нет нужной раскладки, то Вы можете использовать встроенную экранную клавиатуру, настроив ее по требуемым параметрам.

В целом, RapidTyping весьма интересное обучающее приложение, которое поможет развить навыки быстрого набора текста как взрослым, так и детям.

Что нового в RapidTyping 5.4?

Текущий урок:

  • Добавлена цветовая кодировка на панели подсказок.
  • Исправлено неправильное назначение следующего курса.
  • Исправлен сброс пользовательской настройки фона и цвета текста после начала нового курса.
  • Исправлено неверное сообщение 'Изменить язык системной клавиатуры' при смене языкового курса.

Статистика:

  • Исправлен экспорт статистики одной группы или студента в HTML и XML форматах.

Окно результатов:

  • Исправлены отсутствующие метки клавиш на диаграмме нажатия клавиш.
  • Исправлено прозрачное пространство под оценками урока.

Курсы:

  • Добавлены курсы для арабской клавиатуры.
  • Курсы английского языка среднего и продвинутого уровня доступны для индийской клавиатуры.

Мастер настройки:

  • Исправлено обновление виртуальной клавиатуры при смене языка.

Также:

  • Добавлен вьетнамский язык программы.
  • Исправлена деинсталляция с помощью команды 'Приложения и функции' в Windows 10.
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Отзывы о программе RapidTyping

Алексей про RapidTyping 5.3 [02-01-2020]

Из всех безплатных программ - клавиатурных тренажёров на этом сайте, это единственная которая запускается и работает, и в ней нет ничего лишнего, рекомендую!
2 | | Ответить

Юрий про RapidTyping 5.2 [20-09-2018]

Выбираете в главном меню русский курс.
3 | 3 | Ответить

Юрий про RapidTyping 5.2 [13-10-2017]

так и не понял как установить язык тренировки - русский. Может он вообще не задействован
2 | 4 | Ответить

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