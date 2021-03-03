RapidTyping для Windows
|Оценка:
|4.30/5 голосов - 40
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|RapidTyping Software
|Категория:
|Клавиатурные тренажеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 710 | Статистика
|Размер:
|13,64 Мб
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RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков. Все обучение построено в легкой игровой форме, позволяя без утомительного зазубривания научиться печатать без ошибок, не глядя на саму клавиатуру.
С помощью RapidTyping Вы сможете научиться эффективно использовать свою клавиатуру в любой раскладке, повысив скорость набора символов как кириллицей, так и латиницей. Удобно, что программа позволяет отслеживать прогресс любого ученика в виде графиков и таблиц, предоставляя доступ к расширенной статистике, которая легко экспортируется в PDF, HTM, XML, CSV форматы.
Это приложение полностью настраивается на предпочтения пользователя: фон, шрифты, звуки, вид клавиатуры, темы оформления, горячие клавиши и т.д. Реализовано несколько режимов мастерства в зависимости от уровня Ваших способностей. Отработка скоростного набора подается в форме легкой игры с интерактивными персонажами.
Для обучения можно использовать как существующие учебные планы, так и создавать свои собственные упражнения. При необходимости можно даже создать целый курс обучения для отработки навыков любого уровня. В добавок стоит отметить, что тренажер RapidTyping поддерживает несколько разных языков (русский, английский, украинский, венгерский и т.д.), и даже если на реальной клавиатуре нет нужной раскладки, то Вы можете использовать встроенную экранную клавиатуру, настроив ее по требуемым параметрам.
В целом, RapidTyping весьма интересное обучающее приложение, которое поможет развить навыки быстрого набора текста как взрослым, так и детям.
Текущий урок:
- Добавлена цветовая кодировка на панели подсказок.
- Исправлено неправильное назначение следующего курса.
- Исправлен сброс пользовательской настройки фона и цвета текста после начала нового курса.
- Исправлено неверное сообщение 'Изменить язык системной клавиатуры' при смене языкового курса.
Статистика:
- Исправлен экспорт статистики одной группы или студента в HTML и XML форматах.
Окно результатов:
- Исправлены отсутствующие метки клавиш на диаграмме нажатия клавиш.
- Исправлено прозрачное пространство под оценками урока.
Курсы:
- Добавлены курсы для арабской клавиатуры.
- Курсы английского языка среднего и продвинутого уровня доступны для индийской клавиатуры.
Мастер настройки:
- Исправлено обновление виртуальной клавиатуры при смене языка.
Также:
- Добавлен вьетнамский язык программы.
- Исправлена деинсталляция с помощью команды 'Приложения и функции' в Windows 10.
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Отзывы о программе RapidTyping
Алексей про RapidTyping 5.3 [02-01-2020]
Из всех безплатных программ - клавиатурных тренажёров на этом сайте, это единственная которая запускается и работает, и в ней нет ничего лишнего, рекомендую!
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Юрий про RapidTyping 5.2 [13-10-2017]
так и не понял как установить язык тренировки - русский. Может он вообще не задействован
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