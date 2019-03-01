Соло на клавиатуре 9.0.5
Соло на клавиатуре - отличный современный, проверенный временем курс обучения работы на клавиатуре компьютера, позволяющий за короткий срок освоить десятипальцевый
VerseQ 2011.12.31
VerseQ - Высокоэффективный клавиатурный тренажер нового поколения! Вместо набора заранее определенных заданий, в VerseQ впервые использованы мощные математические
Десятью пальцами 1.0
Десятью пальцами - учимся печатать на клавиатуре слепым десятипальцевым методом.
Клавиатурный тренажер 3.1
Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера
Bombina 9.75.18.2
C помощью этой небольшой программы можно научиться печатать на клавиатуре "слепым" способом - всеми десятью пальцами и не глядя на нее
RapidTyping 5.3
RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков