Соло на клавиатуре - отличный современный, проверенный временем курс обучения работы на клавиатуре компьютера, позволяющий за короткий срок освоить десятипальцевый

Клавиатурный тренажер 3.1

Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера

Bombina 9.75.18.2

C помощью этой небольшой программы можно научиться печатать на клавиатуре "слепым" способом - всеми десятью пальцами и не глядя на нее

RapidTyping 5.3

RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков