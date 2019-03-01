Клавиатурный тренажер для Windows

Клавиатурный тренажер 3.1.2

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Описание Клавиатурный тренажер 3.1.2Описание   Скачать Клавиатурный тренажер 3.1.2СКАЧАТЬ (3,51 Мб) Скриншоты Клавиатурный тренажер 3.1.2Скриншоты (3)   Статистика Клавиатурный тренажер 3.1.2Статистика   Отзывы о Клавиатурный тренажер 3.1.2Отзывы (1)  
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3.73 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.73 из 5
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Клавиатурный тренажер - небольшая бесплатная программа для обучения быстрой печати и изучения раскладки клавиатуры компьютера. Программа содержит уроки работы как с русской раскладкой, так и английской.

Что нового в Клавиатурный тренажер 3.1.2?
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Скриншоты Клавиатурный тренажер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 8 021
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлавиатурные тренажеры
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Отзывы о программе Клавиатурный тренажер

Олег про Клавиатурный тренажер 3.1 [03-10-2018]

Все добре зареєструвався а який ключ для входу
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