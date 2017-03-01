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PRTG - Paessler Router Traffic Grapher для Windows

PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347

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Описание PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347Описание   Скачать PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347СКАЧАТЬ (180,04 Мб) Скриншоты PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347Скриншоты (9)   Статистика PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347Статистика   Отзывы о PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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PRTG - Paessler Router Traffic Grapher - программа для мониторинга сетевого трафика под операционной системой Windows. Утилита проста в использовании и может отображать данные как в реальном времени, так и за конкретный отрезок времени по различным сетевым устройствам. Кроме этого, PRTG отслеживает нагрузку на подсистемы памяти и процессора. Все контролируемые данные формируются в единый отчет с возможностью отсылки на Email.

С помощью программы мониторятся следующие параметры:

  • простой пинг и проверка доступности сервисов по портам;
  • проверка через http посредством аутентификации, прокси или других параметров;
  • выполнение транзакций используя наборы URL;
  • скорость скачивания http страниц;
  • контроль SQL серверов (MS-SQL, MySQL, Oracle) и их баз;
  • мониторинг девайсов Cisco через NetFlow;
  • мониторинг аптаймов (SNMP);
  • контроль протоколов FTP, DNS, RDP;
  • контроль мейл серверов посредством SMTP, POP3, IMAP, WMI Exchange Server 2003/2007;
  • контроль файловых серверов (WMI Disk Free, FIle);
  • контроль температуры винтов (а также через WMI);
  • контроль SMART показателей жестких дисков;
  • контроль параметров виртуальных машин VMware Virtual Machine, Xen и Hyper-V;
  • проверка IP на попадание в Blacklist;
  • проверка для специализированного оборудования от Dell или APC;
  • проверка ошибок Active Directory, состояние update, Event-логов и различные проверки WMI;
  • специальное добавление для Virtuozzo контейнеров;
  • запуск выполняемых файлов (Exe/script);
  • пакетный сниффер.

Внимание! Программа полностью бесплатна для использования в течение 30 дней. После 30 дней использования идет ограничение в количестве датчиков (до 100 шт.).

Что нового в PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347?
  • Исправлены обнаруженные ошибки
  • Произведены разнообразные доработки и улучшения
Скриншоты PRTG - Paessler Router Traffic Grapher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 831
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы - Ping, trace, whois... - Мониторинг

Отзывы о программе PRTG - Paessler Router Traffic Grapher

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