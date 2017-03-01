PRTG - Paessler Router Traffic Grapher - программа для мониторинга сетевого трафика под операционной системой Windows. Утилита проста в использовании и может отображать данные как в реальном времени, так и за конкретный отрезок времени по различным сетевым устройствам. Кроме этого,PRTG отслеживает нагрузку на подсистемы памяти и процессора. Все контролируемые данные формируются в единый отчет с возможностью отсылки на Email.
С помощью программы мониторятся следующие параметры:
простой пинг и проверка доступности сервисов по портам;
проверка через http посредством аутентификации, прокси или других параметров;
выполнение транзакций используя наборы URL;
скорость скачивания http страниц;
контроль SQL серверов (MS-SQL, MySQL, Oracle) и их баз;
мониторинг девайсов Cisco через NetFlow;
мониторинг аптаймов (SNMP);
контроль протоколов FTP, DNS, RDP;
контроль мейл серверов посредством SMTP, POP3, IMAP, WMI Exchange Server 2003/2007;
контроль файловых серверов (WMI Disk Free, FIle);
контроль температуры винтов (а также через WMI);
контроль SMART показателей жестких дисков;
контроль параметров виртуальных машин VMware Virtual Machine, Xen и Hyper-V;
проверка IP на попадание в Blacklist;
проверка для специализированного оборудования от Dell или APC;
проверка ошибок Active Directory, состояние update, Event-логов и различные проверки WMI;
специальное добавление для Virtuozzo контейнеров;
запуск выполняемых файлов (Exe/script);
пакетный сниффер.
Внимание! Программа полностью бесплатна для использования в течение 30 дней. После 30 дней использования идет ограничение в количестве датчиков (до 100 шт.).
Что нового в PRTG - Paessler Router Traffic Grapher 17.1.29.1347?