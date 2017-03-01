PRTG - Paessler Router Traffic Grapher - программа для мониторинга сетевого трафика под операционной системой Windows. Утилита проста в использовании и может отображать данные как в реальном времени, так и за конкретный отрезок времени по различным сетевым устройствам. Кроме этого, PRTG отслеживает нагрузку на подсистемы памяти и процессора. Все контролируемые данные формируются в единый отчет с возможностью отсылки на Email.



С помощью программы мониторятся следующие параметры:

простой пинг и проверка доступности сервисов по портам;

проверка через http посредством аутентификации, прокси или других параметров;

выполнение транзакций используя наборы URL;

скорость скачивания http страниц;

контроль SQL серверов (MS-SQL, MySQL, Oracle) и их баз;

мониторинг девайсов Cisco через NetFlow;

мониторинг аптаймов (SNMP);

контроль протоколов FTP, DNS, RDP;

контроль мейл серверов посредством SMTP, POP3, IMAP, WMI Exchange Server 2003/2007;

контроль файловых серверов (WMI Disk Free, FIle);

контроль температуры винтов (а также через WMI);

контроль SMART показателей жестких дисков;

контроль параметров виртуальных машин VMware Virtual Machine, Xen и Hyper-V;

проверка IP на попадание в Blacklist;

проверка для специализированного оборудования от Dell или APC;

проверка ошибок Active Directory, состояние update, Event-логов и различные проверки WMI;

специальное добавление для Virtuozzo контейнеров;

запуск выполняемых файлов (Exe/script);

пакетный сниффер.

Внимание! Программа полностью бесплатна для использования в течение 30 дней. После 30 дней использования идет ограничение в количестве датчиков (до 100 шт.).