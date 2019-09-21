Wireshark для Windows

Wireshark 3.0.5

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Описание Wireshark 3.0.5Описание   Скачать Wireshark 3.0.5СКАЧАТЬ (51,56 Мб) Скриншоты Wireshark 3.0.5Скриншоты (5)   Статистика Wireshark 3.0.5Статистика   Отзывы о Wireshark 3.0.5Отзывы (1)  
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4.53 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Wireshark - бесплатный сниффер предназначенный для анализа трафика компьютерных сетей (Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring и других) в режиме реального времени, используя широковещательный режим сетевой карты.

Программа поддерживает различные сетевые протоколы, как например DNS, FDDI, ftp, HTTP, ICQ, IPV6, IPX, IRC, MAPI, MOUNT, NETBIOS, NFS, NNTP, POP, PPP, TCP, TELNET, X25 и позволяет досконально анализировать сетевые пакеты, отображая значение каждого поля протокола любого уровня.

Кроме того, благодаря возможности работы с различными форматами входных данных, Wireshark умеет открывать файлы данных, захваченных другими программами, что расширяет его функционал.

Wireshark
Wireshark
Wireshark
Wireshark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 65 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы - Мониторинг
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Отзывы о программе Wireshark

с супер деревни про Wireshark 1.12.4 [07-03-2015]

Хорошая программа для анализа трафика.
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