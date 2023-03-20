Free IP Scanner для Windows

Описание
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Оценка: 2.99/5 голосов - 39
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Сканеры, сниферы - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 67 989 | Статистика
Размер:434 Кб
Free IP Scanner скриншот № 1
Free IP Scanner скриншот № 2
Free IP Scanner скриншот № 3

Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями. Благодаря многопоточной технологии сканирования, программа мониторит сотни компьютеров одновременно. Пингует каждый IP-адрес на работоспособность, а затем, при необходимости, разрешает имя хоста, определяет адрес MAC, данные NetBIOS, сканирует порты и т.д.

Особенности программы:

  • Быстрое и стабильное многопоточное сканирование IP-адресов.
  • Позволяет настроить сканирование по уровням приоритета, установить максимальное количество потоков и т.д.
  • Изменение настроек сканирования портов.
  • Отображение NetBIOS–информации: имя хоста, рабочую группу/домен, MAC-адрес.
  • Сохранение полученной информации в отдельный текстовый файл.
  • Простой, интуитивно понятный интерфейс.
  • Не требует установки.
Что нового в Free IP Scanner 3.3?
  • Исправлены ошибки и улучшена стабильность
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Отзывы о программе Free IP Scanner

Tchenning про Free IP Scanner 2.0 [15-08-2012]

Да ну, у вас тут просто полно всяких сканнеров портов с одинаковыми возможностями, вот никто и не комментит, а тупо качает запоем а потом проверяет. Да и толку в нем особо нет. Если нужны данные о NetBIOS то уже nMap лучше взять, а если просто порты посниффить, то у вас тут есть и по 40-80КБ проги. Ну а вообще проверим, что тут у вас)
P.S. Ребят, смените капчу, это просто ад. Мало того что всматриваешься пол часа, так еще и потом оказывается, что не правильно. Хоть как на depositfiles возьмите, там хоть попонятней. Вот опять только со второго раза приняло
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