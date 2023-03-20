Free IP Scanner для Windows
|Оценка:
|2.99/5 голосов - 39
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eusing Software
|Категории:
|Сканеры, сниферы - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 67 989 | Статистика
|Размер:
|434 Кб
Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями. Благодаря многопоточной технологии сканирования, программа мониторит сотни компьютеров одновременно. Пингует каждый IP-адрес на работоспособность, а затем, при необходимости, разрешает имя хоста, определяет адрес MAC, данные NetBIOS, сканирует порты и т.д.
Особенности программы:
- Быстрое и стабильное многопоточное сканирование IP-адресов.
- Позволяет настроить сканирование по уровням приоритета, установить максимальное количество потоков и т.д.
- Изменение настроек сканирования портов.
- Отображение NetBIOS–информации: имя хоста, рабочую группу/домен, MAC-адрес.
- Сохранение полученной информации в отдельный текстовый файл.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- Не требует установки.
- Исправлены ошибки и улучшена стабильность
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Отзывы о программе Free IP Scanner
Tchenning про Free IP Scanner 2.0 [15-08-2012]
Да ну, у вас тут просто полно всяких сканнеров портов с одинаковыми возможностями, вот никто и не комментит, а тупо качает запоем а потом проверяет. Да и толку в нем особо нет. Если нужны данные о NetBIOS то уже nMap лучше взять, а если просто порты посниффить, то у вас тут есть и по 40-80КБ проги. Ну а вообще проверим, что тут у вас)
P.S. Ребят, смените капчу, это просто ад. Мало того что всматриваешься пол часа, так еще и потом оказывается, что не правильно. Хоть как на depositfiles возьмите, там хоть попонятней. Вот опять только со второго раза приняло
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