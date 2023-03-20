Отзывы о программе Free IP Scanner

Tchenning

Да ну, у вас тут просто полно всяких сканнеров портов с одинаковыми возможностями, вот никто и не комментит, а тупо качает запоем а потом проверяет. Да и толку в нем особо нет. Если нужны данные о NetBIOS то уже nMap лучше взять, а если просто порты посниффить, то у вас тут есть и по 40-80КБ проги. Ну а вообще проверим, что тут у вас)

P.S. Ребят, смените капчу, это просто ад. Мало того что всматриваешься пол часа, так еще и потом оказывается, что не правильно. Хоть как на depositfiles возьмите, там хоть попонятней. Вот опять только со второго раза приняло

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