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Soft4Boost Easy Disc Burner для Windows

Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631

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Описание Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631Описание   Скачать Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631СКАЧАТЬ (15,22 Мб) Скриншоты Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631Статистика   Отзывы о Soft4Boost Easy Disc Burner 5.3.5.631Отзывы (3)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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Soft4Boost Easy Disc Burner - простая, бесплатная утилита для записи файлов и папок с ПК на диски различных форматов: CD, DVD, Blu-Ray. Программа предельно проста в пользовании и не загружена лишними опциями - все только для того чтобы записать данные на диск.

Скриншоты Soft4Boost Easy Disc Burner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
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Отзывы о программе Soft4Boost Easy Disc Burner

Герман про Soft4Boost Easy Disc Burner 5.1.5.531 [06-03-2017]

Отлично!!! Прожигает то, что не берет Неро!!!
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Онтон про Soft4Boost Easy Disc Burner 4.4.1.291 [29-12-2015]

Не нада ля-ля! На 8-ке не пашет
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Сергей про Soft4Boost Easy Disc Burner 4.3.9.289 [20-12-2015]

Для меня прога просто супер. Ничего лишнего. Записал и все. Рекомендую кому не нужны заморочки.
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