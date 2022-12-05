Отзывы о программе Ashampoo Burning Studio Free

EvgenyR Программа конкретная недоделка с сбором персональных данных, со встроенным malware... непонимаю зачем такое выкладывать... разочарован...

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sss3010 Вот нахрена такая бесплатная программа, за которую надо расплачиваться геморроем? Получи код, введи код, полазь по почте, потом вычищай рекламный спам. Как ни парадоксально, скачал пиратскую портативную версию бесплатной программы и было счастье. Поставил без глупых нагрузок.

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Юрий Программа хорошая но занимает много места.

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Сергей Классная прога

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