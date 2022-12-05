Ashampoo Burning Studio Free для Windows
|Оценка:
|4.23/5 голосов - 211
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.0.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категории:
|Запись - Копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 234 907 | Статистика
|Размер:
|61,64 Мб
Ashampoo Burning Studio Free - бесплатная версия многофункциональной программы для работы с CD, DVD и Blu-Ray дисками. Кроме функций записи, создания и копирования данных, аудио и видео на диски, приложение поможет заархивировать необходимые данные, а также предоставляет возможность работать с образами и проектами.
Основные возможности Ashampoo Burning Studio Free:
- Создание MP3 CD/DVD/Blu-ray дисков;
- Запись WAV, MP3, FLAC, WMA и Ogg Vorbis файлов на Audio CD без дополнительных плагинов;
- Встроенный CD Ripper;
- Запись фильмов в форматах Video DVD, Video CD (VCD) или Super Video CD (S-VCD);
- Настройка параметров записи;
- Очистка перезаписываемых дисков;
- Создание и запись образов CD/DVD/Blu-ray;
- Возможность работы с проектами;
- Копирование дисков;
- Создание CD/DVD/Blu-ray дисков с резервными данными;
- Верификация данных после прожига;
- Поддержка функции Drag&Drop.
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Отзывы о программе Ashampoo Burning Studio Free
EvgenyR про Ashampoo Burning Studio 1.14.5 Free - 2019 Free [18-04-2020]
Программа конкретная недоделка с сбором персональных данных, со встроенным malware... непонимаю зачем такое выкладывать... разочарован...
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sss3010 про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [25-12-2016]
Вот нахрена такая бесплатная программа, за которую надо расплачиваться геморроем? Получи код, введи код, полазь по почте, потом вычищай рекламный спам. Как ни парадоксально, скачал пиратскую портативную версию бесплатной программы и было счастье. Поставил без глупых нагрузок.
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Юрий про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [31-05-2016]
Владимир про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [28-01-2016]
Длительное время пользовался СDWriter. Как то она у меня что-то "затормозила". Товарищи посоветовали попробовать эту. И знаете, больше не возвращался...
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