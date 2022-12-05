Программы для Windows » CD/DVD диски » Запись » Ashampoo Burning Studio Free 24.0.25

Ashampoo Burning Studio Free для Windows

Описание
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Оценка: 4.23/5 голосов - 211
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.0.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Запись - Копирование
Загрузок (сегодня/всего):3 / 234 907 | Статистика
Размер:61,64 Мб
Ashampoo Burning Studio Free скриншот № 1
Ashampoo Burning Studio Free скриншот № 2

Ashampoo Burning Studio Free - бесплатная версия многофункциональной программы для работы с CD, DVD и Blu-Ray дисками. Кроме функций записи, создания и копирования данных, аудио и видео на диски, приложение поможет заархивировать необходимые данные, а также предоставляет возможность работать с образами и проектами.

Основные возможности Ashampoo Burning Studio Free:

  • Создание MP3 CD/DVD/Blu-ray дисков;
  • Запись WAV, MP3, FLAC, WMA и Ogg Vorbis файлов на Audio CD без дополнительных плагинов;
  • Встроенный CD Ripper;
  • Запись фильмов в форматах Video DVD, Video CD (VCD) или Super Video CD (S-VCD);
  • Настройка параметров записи;
  • Очистка перезаписываемых дисков;
  • Создание и запись образов CD/DVD/Blu-ray;
  • Возможность работы с проектами;
  • Копирование дисков;
  • Создание CD/DVD/Blu-ray дисков с резервными данными;
  • Верификация данных после прожига;
  • Поддержка функции Drag&Drop.
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Отзывы о программе Ashampoo Burning Studio Free

EvgenyR про Ashampoo Burning Studio 1.14.5 Free - 2019 Free [18-04-2020]

Программа конкретная недоделка с сбором персональных данных, со встроенным malware... непонимаю зачем такое выкладывать... разочарован...
1 | 3 | Ответить

sss3010 про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [25-12-2016]

Вот нахрена такая бесплатная программа, за которую надо расплачиваться геморроем? Получи код, введи код, полазь по почте, потом вычищай рекламный спам. Как ни парадоксально, скачал пиратскую портативную версию бесплатной программы и было счастье. Поставил без глупых нагрузок.
10 | 20 | Ответить

Юрий про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [31-05-2016]

Программа хорошая но занимает много места.
4 | 7 | Ответить

Сергей про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [20-02-2016]

Классная прога
4 | 2 | Ответить

Владимир про Ashampoo Burning Studio 2015 1.15.3 Free [28-01-2016]

Длительное время пользовался СDWriter. Как то она у меня что-то "затормозила". Товарищи посоветовали попробовать эту. И знаете, больше не возвращался...
5 | 9 | Ответить

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